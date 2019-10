OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 16 ottobre 2019: Gemelli, Cancro, Sagittario, Leone

Oroscopo di oggi mercoledì 16 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per oggi, 16 ottobre 2019. Come sempre l’astrologo ha tenuto la rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete sembra aver ormai lasciato alle spalle quelle che sono le difficoltà accusate il mese scorso. Ora è il momento di riavvicinarsi a qualcuno che può regalare ottime sensazioni. La Luna non è sufficiente al Toro a sconfiggere qualche piccolo ritardo che ha creato preoccupazione. Ora forse è il caso di gestire tutto con maggiore precisione e meno pressione. Per i Gemelli queste saranno giornate un po’ particolari con la Luna che transiterà nel segno e potrebbe creare delle preoccupazioni. Per il Cancro siamo di fronte a una svolta che passa inevitabilmente dalla gestione delle risorse mentali e fisiche. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Diamo uno sguardo a Ariete, Toro, Gemelli e Cancro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: Le difficoltà del mese di settembre sembrano essere passate, ma prosegue un periodo di riavvicinamenti e verifiche in vista di un novembre che vedrà configurarsi un assetto astrologico molto favorevole sul piano sentimentale. Toro: La Luna nel segno sembra non essere sufficiente a contrastare qualche piccolo ritardo e qualche difficoltà al punto di dare a qualcuno l’impressione di essere solo contro tutti. Gemelli: Queste tre giornate, caratterizzate da un transito positivo della Luna nel segno, regalano grande forza pur non registrando ancora quell’impeto nei rapporti interpersonali che ci sarà a partire da dicembre. Ancora qualche difficoltà e un po’ di noia in amore. Cancro: Settimana positiva, specialmente nel fine settimana. Queste giornate si rivelano particolarmente utili per godere di un buon rapporto di coppia, per recuperare un po’ di intimità o per sondare la tenuta di una relazione. Incontri favoriti da venerdì.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci sull’oroscopo di Paolo Fox ora leggendo da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: In queste giornate, l’atteggiamento un po’ supponente dei nati sotto questo segno, volto a mettere alla prova chi li circonda, potrebbe spingere qualcuno dalla parte del torto creando un po’ di malcontento in chi li circonda. Da ieri sembra farsi sentire un po’ di pressione. Vergine: Giornata che inaugura dei mesi particolarmente utili a sviluppare qualche buona idea. Le questioni legali e le dispute sembrano essere favorite, specialmente a partire da dicembre quando Giove non darà più in assetto contrario. Bilancia: Questo periodo sembra risentire di un po’ di stanchezza, accentuata dalla presenza di persone non adeguate alle proprie esigenze. Questa sensazione di inadeguatezza potrebbe essere stemperata da una buona energia in amore, da sfruttare al meglio prima del week end. Scorpione: Venere e Mercurio nel segno regalano molte nuove risorse, rese ancor più preziose dal buon assetto astrologico che sembra accomunare i segni d’acqua durante questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Dopo un breve periodo di fermo registrato durante il mese di settembre, questa giornata potrebbe portare con sé qualche nuova proposta interessante. Capricorno: Un assetto astrologico molto positivo invita a sfruttare le proprie intuizioni in vista di un 2020 molto promettente. Entro venerdì può nascere una buona condizione positiva. Qualche agitazione potrebbe insorgere nel week end all’interno dell’ambito familiare. Acquario: Giornata un po’ conflittuale a causa di un peso di cui sembra impossibile liberarsi. Attenzione alle spese. Pesci: Sale la voglia di trasgressione, rischiando di mettere in crisi le relazioni che non stanno vivendo un periodo particolarmente entusiasmante.



