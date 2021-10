Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 16 ottobre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: le idee che avete in questo periodo sono molte, anche abbastanza proficue. Il vostro essere lungimiranti vi contraddistingue, ma non sempre dal punto di vista pratico le cose vanno nel verso giusto. In ambito professionale avrete comunque alcune occasioni importanti, magari mettendovi in gioco essendo voi stessi con la giusta determinazione, senza dare importanza all’opinione negativa altrui.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. In questo momento dovreste cercare di ricomporre la vostra vita con presupposti differenti. Venite da un anno difficile e stancante, ma ora, nonostante qualche conflitto residuo, siete pronti a tornare con energia a programmare il futuro. Le controversie con il partner e di carattere familiare saranno più semplici da superare.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. I prossimi due giorni saranno caratterizzati da una Luna non proprio in posizione positiva. Nelle relazioni di coppia leggermente in crisi qualcuno potrebbe pensare di mettere alla prova il proprio partner per testarne la fiducia. In ambito lavorativo siete affaticati: cercate di evitare i motivi di scontro e dedicatevi alla serenità

