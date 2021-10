Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: previsioni

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 16 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Siete reduci da giorni difficili a causa della Luna in posizione opposta, ma il weekend torna ad essere positivo. Attualmente i nati sotto il segno del Leone si dividono in due categorie: chi ripudia ancora il cambiamento e chi invece è disposto a mettersi in gioco, soprattutto in ambito lavorativo. In ambito sentimentale potreste sentire il bisogno di ricostruire un rapporto che nel mese di settembre sembrava volgere al capolinea”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. La Luna in opposizione genera maggiore stanchezza, per questo fine settimana cercate di non darvi troppo da fare e concentratevi sul relax. Se avete impegni pesanti, cercate di posticipare le questioni più complesse, in quanto l’organizzazione potrebbe essere un problema in questo periodo. Avete comunque l’energia giusta per portare avanti i vostri progetti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Vi aspetta un fine settimana che può essere importante in ambito sentimentale grazie alla presenza positiva di Venere. Le tante preoccupazioni dell’ultimo periodo possono essere assorbite dedicandosi alle persone al proprio fianco. Godetevi ogni istante di questo week-end, senza però forzare troppo la mano.

