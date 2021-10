Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 16 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Dopo delle giornate difficili, questo fine settimana sarà positivo, grazie alla Luna in buon aspetto. Anche in caso di tensioni, con l’arrivo del Sole dal 23 ottobre sarà tutto superabile. Siete in cerca dell’amore, ma forse dovreste considerare anche l’importanza dei rapporti di amicizia, circondatevi di chi vi porta ad essere sereni”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Chi è nato sotto il segno del Cancro deve iniziare a scaldare i motori, perché la Luna favorevole avvantaggia le relazioni in attesa di chiarimenti importanti. Da novembre, la presenza di Venere in opposizione potrebbe rendere più difficili determinate questioni che è meglio scandire nei prossimi giorni. Attualmente potete provare anche a chiudere alcuni rapporti che hanno smesso di stimolarvi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Venere entrerà nel segno da novembre, segnando un momento di svolta per chi ha avuto momenti di crisi. Chi ha avuto una dura separazione potrà sia recuperare un rapporto sia costruirne di nuovi, l’importante è sempre cercare di dedicare sempre meno pensieri al passato. Coltivate le occasioni di questo fine settimana in attesa di prossime novità”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA