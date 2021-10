Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo terzo sabato del mese di ottobre non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 16 ottobre 2021?

OROSCOPO DI DOMANI 16 OTTOBRE 2021/ Amore, lavoro e salute: Toro premiato dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: cercate di fare attenzione agli eccessi, il vostro essere pragmatici può spesso portarvi leggermente oltre. Questo fine settimana potrebbe essere un po’ sottotono, la Luna in opposizione potrebbe generare nervosismo, ma cercate di non sfogare tutto con il partner. Siate più riflessivi e razionali ed evitate gli scontri con le persone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Le previsioni Toro, Ariete e Gemelli…

Invece, per il Capricorno la motivazione sarà una costante in questo periodo. Da novembre il transito di Venere vi renderà più decisi in ambito sentimentale; inoltre, già nel fine settimana potrete alleggerire il peso di alcune situazioni complesse con il partner.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Il momento attuale vi vede in conflitto con qualcuno, forse è il momento di trovare il modo di fare pace. Qualcuno potrebbe scegliere di non tornare sui propri passi: quando vi sentite offesi, difficilmente ascoltate opinioni diverse dalla vostra. Cercate di andare dritto seguendo il vostro cuore, andate oltre il periodo di crisi che potrebbe aver riguardato il mese di settembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Cosa accade a Cancro, Leone e Vergine?

© RIPRODUZIONE RISERVATA