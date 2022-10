Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le stelle

L’Oroscopo Paolo Fox torna in aiuto degli appassionati di astrologia con le sue previsioni per oggi, domenica 16 ottobre 2022. Cosa devono aspettarsi i nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per la giornata odierna? L’astrologo ha affrontato tutte le questioni, dalla salute all’amore, senza dimenticare il lavoro, nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele, durante la rubrica quotidiana Latte e Stelle. Se volete scoprire tutte le previsioni e le indicazioni, non dovete far altro che proseguire nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Ariete e Toro

Oroscopo Ariete

Questa Luna contraria per gli Ariete spinge a pensare che ci sia un po’ di agitazione nel tuo cuore, però siamo in un periodo molto diverso da quello del 2020 e 2021. L’agitazione adesso può esserci per qualcosa che devi fare e non hai definito oppure perché in coppia ogni tanto si alza la voce o bisogna recuperare distanze, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tuttavia è tutto molto limitato, nel senso che mentre nel passato c’erano dei blocchi importanti, adesso la limitazione riguarda l’insoddisfazione: presto ci saranno delle opportunità in più. Certo che in una giornata come quella di oggi, forse bisogna tenere un po’ sotto controllo le relazioni con gli altri e moderare le provocazioni. In questi giorni, chi ha un ex che ha creato disagi potrebbe essere nervoso ma, anche in questi caso, la seconda parte di ottobre darà di più.

Oroscopo Toro

La Luna è interessante per i Toro. Ci sono persone che ultimamente ti hanno messo in imbarazzo o creato fastidio, ma tu vai oltre, consiglia l’oroscopo Paolo Fox. Il Toro è un segno di terra! Qualcuno potrebbe aver legalizzato un’unione dopo tanti anni, altri invece hanno detto stop a un rapporto, però il desiderio di vivere le situazioni con grande chiarezza è sempre più evidente. Torna il tema del trasferimento, il desiderio di cambiare, soprattutto per chi ha meno di quarant’anni, ed è strano perché di solito il Toro è uno stanziale. Continuo sempre a fare riferimento al mese di agosto, perché qualcosa in quel periodo si è chiuso o è cambiato. Mi raccomando, oggi attenzione alle piccole tensioni che possono nascere in casa.

Cosa riserva l’Oroscopo Paolo Fox a Gemelli e Cancro?

Oroscopo Gemelli

È più facile cercare serenità e trovare qualche stimolo in più per i Gemelli. Chi già lavora bene avrà di più, altri potranno contare sull’intervento di una piccola occasione e altri ancora troveranno un contratto e soluzioni, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Se c’è da risolvere un contenzioso legale, in questo periodo, soprattutto entro metà novembre, potresti anche avere una buona risposta. Cerca le persone più belle! Spesso i Gemelli peccano di superficialità, solo perché frequentano tanta gente e poi, nel momento del bisogno, non sanno a chi rivolgersi.

Oroscopo Cancro

Avvicinarsi alla fine del mese aiuta i Cancro, perché dopo il 23/24 di ottobre, non si risolveranno tutti i problemi, ma si avrà una visione del futuro migliore, segnala l’oroscopo Paolo Fox. Tu sai che ci sono state molte provocazioni, addirittura ti sei dovuto arrabbiare se qualcuno ti ha messo in imbarazzo, se pensi che ti abbiano “pestato i piedi”: questo è un periodo interessante per le relazioni, ma sono state davvero forti le provocazioni degli ultimi tempi. Quando si torna a casa agitati si rischia di discutere un po’ troppo, comunque la Luna nel segno regala una sensibilità particolare.











