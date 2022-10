Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Che domenica sarà quella di oggi, 16 ottobre 2022, secondo l’Oroscopo Paolo Fox? L’astrologo si è soffermato anche sui nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, fornendo le sue previsioni e indicazioni. Lo ha fatto sulle frequenze di Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte e Stelle. Amore, lavoro e salute sono alcuni dei temi affrontati dall’astrologo per spiegare che giornata sarà quella odierna. I dubbi, dunque, stanno per finire…

Oroscopo Paolo Fox: quale futuro per Leone e Vergine?

Oroscopo Leone

Leone, sei forte emotivo e anche abbastanza temperante: non lo sarai più a fine mese, segnala l’Oroscopo Paolo Fox. Quindi, se ti piace una persona e ti senti ricambiato, bene, ma se ti piace una persona che però non è più la stessa, non te la conta giusta e non ti convince, puoi darle tempo ancora una decina di giorni, prima di sbottare. A seconda delle capacità e delle possibilità di base, sarà facile raggiungere un buon traguardo. Attenzione ai soldi.

Oroscopo Vergine

Quello che l’oroscopo Paolo Fox chiede a tutti i Vergine è di non tornare a vecchi trascorsi. Lo dice in particolare a chi, all’inizio del mese, è stato male o ha avuto dei problemi. Adesso c’è una sorta di liberazione e ancora di più arriverà dopo il 23. Questo cielo migliore permette di andare avanti e di recuperare addirittura quelle energie mentali che sembravano perse di recente. Mi raccomando, datti da fare! Bene con Scorpione e un po’ di crisi o fatica con Gemelli e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Bilancia e Scorpione

Oroscopo Bilancia

Queste sono stelle che ti vogliono bene Bilancia. È un periodo di chiamate dirette e forse non di soluzioni drastiche, però mi piace quest’oroscopo rispetto a quello fra maggio e luglio. Hai voglia di autonomia e di emozioni nuove e questo è un oroscopo che permette anche di sviluppare la vita sentimentale. Cercare sicurezze e poi perderle è un classico della Bilancia e non perché il destino sia avverso, ma perché cerca la sicurezza e poi si annoia.

Oroscopo Scorpione

La Luna è in ottimo aspetto per gli Scorpione. Voglia di fare cose piacevoli. C’è una persona che ti interessa e ricambia i tuoi sentimenti? Non perderla di vista! Perché più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio sarà. Se un amore è confermato, vai avanti. Potresti, via via che passano i giorni, essere molto amato e desiderato. Nei periodi validi si incontrano più ammiratori: questo è un bene, ma ho notato che talvolta più ci si sente desiderati e meno ci si concede.











