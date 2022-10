Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox protagonista anche oggi, domenica 16 ottobre 2022, con le sue previsioni. In questo spazio ci soffermiamo però sulle indicazioni che riguardano coloro che sono nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L’astrologo ha approfondito ogni questione, da quelle sentimentali a professionali, senza dimenticare l’aspetto della salute, nel consueto e quotidiano appuntamento su Radio Latte e Miele, nel corso della rubrica Latte e Stelle. C’è sempre grande curiosità, ma state per soddisfarla…

Oroscopo Paolo Fox: impegni e occasioni per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Guardando le stelle di settembre, l’oroscopo Paolo Fox suggerisce ai Sagittario di dimenticare questo mese che ha spiazzato molti. Osservando invece le stelle di ottobre e novembre, dico di non aspettarti solo un’occasione, ma anche più di una! Cielo libero per quelli che vogliono vivere un’emozione in più: dopo una brutta avventura, si riparte e un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più importante. Chi vuole provare il favore delle stelle, innanzitutto abbandoni la pigrizia che comunque è residuale nel Sagittario che è sempre pronto all’azione. Lo dico ai cuori solitari, ma anche a chi ha vissuto una crisi. Opportunità in vista, anche di fare viaggi, di cambiare aria. È molto importante adesso vedere qualcosa di diverso.

Oroscopo Capricorno

Questa Luna opposta dice che i Capricorno arrivano alla domenica esausto. Troppi impegni? Però un po’ li hai cercati, questi impegni, sostiene l’oroscopo Paolo Fox. C’è ancora da lottare, ma alla fine la vittoria ci sarà, prima di quanto immagini. Il primo step positivo ci sarà tra fine ottobre e novembre, poi mi piace il cielo di primavera inoltrata e questo lo anticipo (l’ho anche scritto). Qualche discussione oggi, se hai una persona che non è più un riferimento oppure qualcuno che ti intralcia.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci: che domenica sarà?

Oroscopo Acquario

Innovatore l’Acquario! Egocentrico ed eccentrico: quando inizia a capire che la vita ristagna, vuole iniziare a fare cose nuove, spiega l’oroscopo Paolo Fox. È opportuno completare questa opera di cambiamento e di verifica che hai iniziato tempo fa: potrebbe riguardare anche certi rapporti d’amore, soci e collaboratori. Chi può permetterselo cambierà città oppure riferimenti, come commercialisti, avvocati e persone intorno. I giovani del segno possono contare su buoni progetti e l’amore è favorito.

Oroscopo Pesci

Questa Luna favorevole per i Pesci inizia a dare manforte alle tue belle idee che ancor di più saranno favorite che ancor di più saranno favorite quando arriveremo alla fine del mese. L’oroscopo Paolo Fox aveva spiegato che le grandi incertezze di settembre sarebbero state superate dalla metà di ottobre e ci siamo quasi. Quindi, la prima cosa da fare adesso è cercare di ritrovare un po’ di tranquillità e rimetterti in gioco, se pensi che alcune persone ti abbiano creato dei disagi. Tutto ciò che fai adesso per vivere meglio è favorito da queste stelle.











