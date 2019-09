OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 16 settembre 2019: Gemelli, Acquario, Bilancia, Leone

Oroscopo oggi lunedì 16 settembre 2019

Torna protagonista su LatteMiele l‘oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 16 settembre 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno seguendo la rubrica Latte e Stelle. L’Ariete vivrà una giornata molto importante nonostante abbia un po’ di agitazione sulle spalle. Il Toro attraversa un momento interessante con la possibilità già ora di iniziare a pensare a un 2020 pieno di emozioni. Il Leone entro novembre potrebbe decidere di dimostrare chi è improvvisamente. La Bilancia deve ringraziare i pianeti che a breve influenzeranno la sfera, nei rapporti con gli altri infatti tutto è più facile. Lo Scorpione è pronto a inaugurare un periodo non proprio facile dal punto di vista della salute purtroppo. Il Sagittario deve credere nel futuro, deve applicarsi per riuscire a raggiungere dei risultati che si è proposto. Una certa confusione sta creando un po’ di preoccupazione e anche la voglia di reagire di fronte a persone che chiedono continuamente qualcosa di più. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sarà un lunedì molto importante, ci si trova in una condizione di grande forza e agitazione. Non sempre si fa centro, certe volte occorre aspettare, osservare per fare centro. Toro: si vive una condizione molto importante, si inizia a pensare ad un nuovo anno di successo. Gemelli: Le spese che si affrontano in questo periodo non garantiscono un recupero immediato, bisogna rivedere un pareggio. Cancro: la seconda parte di settembre sarà un po’ impetuosa, a livello sentimentale c’è un piccolo calo, c’è qualche perplessità. Se si vive una situazione sentimentale conflittuale forse è meglio non tirare troppo la corda.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: entro novembre bisogna dimostrare chi si è e quanto si vale, a partire da dicembre Giove non assisterà più il segno. Da stasera fino a mercoledì ci si potrebbe sentire stanchi, ma la colpa non è solo del segno: chi circonda tende a non capire, c’è qualche tensione in corso. Vergine: la Luna e molti altri pianeti sono favorevoli nei confronti, è un grande cielo. Se si ha un’attività in proprio si verrà premiati a maggior ragione se si aspettano delle conferme. Nel fine settimana ci sarà un momento difficile, forse non si riesce a fare ciò che desiderate e c’è un po’ di agitazione a prescindere dalla situazione. Bilancia: grazie ai pianeti che a breve influenzeranno si vivranno delle emozioni sincere. Nei rapporti con gli altri tutto è più facile, l’unico problema è che qualche reminiscenza del passato può tornare a tormentarsi. L’importante è non pensarci, si pensa piuttosto al futuro. Scorpione: si inaugura un periodo interessante, si deve dimenticare agosto. Con Toro e Acquario c’è ancora qualche disputa, forse si è fronteggiata una situazione di salute non proprio facile. Se si vuole cambiare vita ci sono ostacoli da affrontare ma la spinta c’è.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: c’è bisogno di credere nel futuro, ci si è sentiti trattati in maniera ingiusta. Ci si sente confusi, ma la seconda parte del mese andrà molto meglio se si farà buon viso a cattivo gioco. E’ normale provare un po’ d’ansia, ma ci sono le proprie consolazioni. Capricorno: si consiglia molta cautela, qualche circostanza non vissuta al meglio può provocare tensione. Se si sono vissuti dei problemi e ci sono state delle crisi, le cose non si risolveranno subito ma la ruota gira, e girerà a favore. Acquario: iniziate una settimana frenetica, ma positiva. L’importante è non mollare tutto, Urano non è favorevole: potrebbe portare a fare e dire di troppo. Si consiglia prudenza. Pesci: ci si sente frastornati, forse vittime di un’ingiustizia. Potrebbe essere così, ma bisogna cercare di non gettare la spugna. Si vorrebbero dimenticare queste giornate. Somatizzare lo stress può fare male, ne ha sofferto ultimamente; si consiglia di pazientare un po’, risvegliando l’istinto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA