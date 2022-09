Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: i sentimenti

Cominciamo questo venerdì con l’Oroscopo Paolo Fox. Per l’Ariete c’è un Giove molto bello che porterà alla risoluzione di vari problemi: le stelle parlano di belle emozioni. Per il Toro, Venere è favorevole ma Urano parla di un’agitazione o di insofferenza. Per i Gemelli anche la Luna è nel segno e l’amore va bene anche se forse è meglio risolvere i problemi in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, un bel Giove

Ariete, avrete un bellissimo Giove nel 2023: sarà un elemento di forza. Avete un bel cielo che vi porterà a risolvere problemi ma porterà anche i nodi al pettine. Chi ha rimandato affari o altro, nell’anno dovrà comunque risolvere tutte le cose rimaste in sospeso. Le stelle rivelano una bella emozione con la Luna favorevole, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, Venere e Luna

Toro, per quanto riguarda l’amore ci sono molte idee e Venere è favorevole. C’è un grande cambiamento in corso: ad agosto l’amore era bloccato, mentre a settembre abbiamo visto già un recupero. Urano, ancora nel segno, parla di una sommessa agitazione o insofferenza che ha portato alla fine di un rapporto perché non ci possono più essere situazioni in sospeso. L’Oroscopo Paolo Fox rivela che domenica sarà una giornata sì.

Gemelli, hai la Luna nel segno. Sei un periodo di curiosità, ti piace fare cose nuove. Per quanto riguarda i sentimenti, quando questo segno ama profondamente, è perché ha trovato un legame adeguato a livello mentale. Chi è solo deve risolvere un piccolo problema anche con se stesso, comunque, ed è meglio farlo anche per vivere meglio i rapporti, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. I Gemelli più giovani a volte sono un po’ timidi da questo punto di vista.

