Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: oggi…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue indicazioni per la giornata di oggi. Questo venerdì per la Bilancia avrà l’amore da rivedere ma in generale la crisi affrontata tra maggio e luglio è lontana, nonostante questo segno si sia dovuto rialzare da solo. Per lo Scorpione, l’amore è spinto da una buona Venere. Giove invece è silenzioso: nell’ambito del lavoro potrebbero arrivare delle novità nel 2023. Per il Sagittario, la Luna in opposizione parla di noia nella giornata di oggi. Venere è dissonante e dunque in amore bisogna fare attenzione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le stelle...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, crisi lontana

Bilancia, forse pensate che non state combinando nulla ma non è così. Avete superato con risultati brillanti la crisi degli ultimi mesi, quella tra maggio e luglio. Non avete chiesto aiuto a nessuno e state piano piano risalendo e dimostrando a voi stessi quanto valete. Le persone che avrebbero dovuto dimostrarvi affetto, solidarietà e comprensione si sono rivelate un po’ evasive, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Voi siete generosi e sempre pronti a dare un aiuto concreto, ma non tutti sono come voi. Amore da rivedere nella giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: i sentimenti

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata

Scorpione, quella di domenica 18 sarà la giornata migliore di questa settimana perché avremo una bella Luna favorevole. Giove è silenzioso: nell’ambito del lavoro, potrete fare delle cose, ma non vi state muovendo tanto oppure vorreste avere qualcosa di più. In questo periodo non dovete farvi prendere dalle ansie: se un contratto sarà in scadenza nel 2023 forse arriveranno nuove possibilità. Il periodo non offre grandi possibilità concrete, ma voi state già pensando ad altro. L’amore è spinto da una buona Venere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 16 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Sagittario, la Luna in opposizione dice che oggi vi annoiate. Oggi dovete darvi da fare e rallegrare la vostra giornata. Basta un invito a cena, un piccolo spostamento, un progetto per il weekend. Bisogna essere selettivi con chi potrebbe rivelarsi troppo diverso da quello che sembrava, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione in amore, con Venere dissonante!











© RIPRODUZIONE RISERVATA