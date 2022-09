Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le stelle…

La giornata di venerdì di che tipo sarà per i 12 segni zodiacali? Vediamo cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox. Per il Cancro, c’è una ripartenza dopo un periodo difficile. Nel 2023 ci saranno belle novità con due pianeti importanti tra cui Saturno. Ora ci sono tante emozioni ma bisogna mantenere la calma perché la crisi si sta allontanando. Per il Leone è importante lasciarsi andare in amore: il weekend promette bene. La Vergine vivrà una giornata strana con grande disordine attorno. In questo periodo è meglio diventare un po’ più egoisti. In amore però meglio avere generosità.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, crisi che si allontana

Cancro, la vita sorprende, forse non come avreste voluto. Piano piano si riparte dopo un periodo da fermi: bisogna cercare di sdrammatizzar i problemi della vita che troveranno una soluzione nel 2023. Due pianeti saranno molto importanti dopo la primavera e uno di questi è Saturno. Questo porterà grandi novità! Probabilmente ora siete travolti dalle emozioni, ma bisogna mantenere la calma. Chi ha vissuto una crisi negli ultimi tempi potrà vivere un momento di fermo, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Ora bisogna aprirsi alle esigenze di chi si ama. Domenica giornata sì, con la Luna nel segno.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore…

Leone, impossibile andare contro di voi perché siete forti e sapete di essere i migliori. Date più spazio ai sentimenti, perché la situazione astrologica è molto importante. Venere è stata nel segno ad agosto e se già avete incontrato una persona piacevole, lasciatevi andare, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox. Questo weekend regala vantaggi, almeno fino al 23 di questo mese di settembre.

Vergine, per voi è una giornata strana perché c’è un grande ordine dentro di voi ma un grande disordine attorno a voi. Voi cercate sempre di mettere a posto cose che sbagliano gli altri e non sempre va bene. Sarebbe il caso di diventare un po’ più egoisti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore invece no, meglio avere generosità, perché questa Venere nel segno è positiva. Giornata oggi un po’ perplessa, ma si recupera domenica.

