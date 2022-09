Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: weekend

Cominciamo il venerdì con le solite previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno questo cielo è bello ma ci sono situazioni di compromesso da accettare: avere tutto chiaro non sempre è possibile. Per l’Aquario ci sono pianeti favorevoli e i sentimenti possono aiutare a superare i momenti no sul lavoro. Piccola crisi invece per i Pesci, con le stelle che ora non facilitano molto i chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, il periodo…

Capricorno, questo cielo è bello ma ci sono situazioni di compromesso da accettare. Voi vorreste avere sempre tutto chiaro: sarà così ma dalla primavera dell’anno prossimo. Siete circondati da persone che non vi danno tanto e non dovrete assolutamente buttare tutto alle ortiche, ma questo è un periodo da sfruttare per chi cerca novità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, con Mercurio e la Luna favorevoli, oggi vivete un’emozione in più. Venerdì e sabato sono giornate dall’atmosfera frizzante e leggera nelle quali l’unico dubbio consiste nella situazione lavorativa. Come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox ci sono dei ritardi, non si riesce a far tutto, ma bisogna essere forti. L’amore? I sentimenti contano e a volte aiutano anche a superare momenti no. Quindi bisogna rivolgersi alle amicizie, agli amori, per superare questo momento.

Pesci, se già c’è una piccola crisi nel rapporto, visto che queste stelle non facilitano molto i chiarimenti, forse sarà bene aspettare la giornata di domenica. Ci vuole qualcosa che tranquillizzi, una proposta che porti nuove speranze, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le preoccupazioni, fra oggi e domani, non dovranno essere protagoniste.

