Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Ariete momento no, Toro e Gemelli…

Il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox torna anche quest’oggi, giovedì 16 settembre. L’esperto di astrologia, intervenuto nel corso della puntata di Radio “Latte e miele” ed, in particolare, nella rubrica “Latte e stelle”, ha rivelato quali sono le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli. Andiamo a scoprirle!

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Leone, che giornata! Vergine in amore, Cancro..

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per Ariete e Toro

Buona giornata per coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete, che sentono ancora il peso di questa Luna storta. L’oroscopo Paolo Fox dice che da ieri siate facendo una sorta di battaglia per cercare di mantenere tutto come desiderate, soprattutto se nel vostro lavoro avete un progetto ben definito ma sentite delle defezioni. Tutti quelli che devono partire con un programma sono un po’ in ribasso, o comunque hanno vissuto dei ritardi. L’Ariete si ripromette di fare tanto e l’esperto di astrologia è convito che riuscirà a fare moltissimo perché, dall’anno prossimo, Giove sarà nel segno. È vero che sembra un tempo lontano, soprattutto la primavera dell’anno prossimo, ma guardate che le settimane corrono in fretta ed è anche ovvio che per ricostruire un po’ di tranquillità, dopo due anni di inferno, ci vuole un po’ di pazienza e coraggio. In amore, però, attenzione alle parole di troppo, soprattutto oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Scorpione e Sagittario top, Bilancia attento

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Toro, invece, deve cogliere le occasioni. Sfruttiamola questa buona Luna in buon aspetto. Tra l’altro in questi giorni puoi iniziare progetti, programmi. A volte non ti va bene quasi nulla: rimproveri il partner, perché dice delle cose che non dovrebbe. Ecco, questa tendenza a bacchettare tutti, a fare il grillo parlante, potrebbe infastidire i segni che non tollerano imposizioni, per esempio Acquario e Leone: se hai a che fare con questi segni, sia in famiglia che in amore o sul lavoro, doppia pazienza e prudenza.

L’oroscopo Paolo Fox: cosa accadrà ai Gemelli

I Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox, oggi si trovano in una condizione discreta perché Marte è in aspetto ottimo e Saturno protegge. Sarà importante adesso rivedere delle emozioni del passato, magari anche ritrovare un amore perduto e soprattutto sviluppare qualcosa di buono a livello mentale. Mercurio, Marte e, dal 22, anche Sole sono favorevoli: questo significa che molti nati sotto questo segno avranno l’opportunità di iniziare a fare qualcosa di creativo. Questi pianeti, nell’oroscopo generale, toccano proprio il settore della creatività: favorite le coppie che possono e vogliono avere un figlio e anche le coppie in genere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Capricorno in amore, Acquario e Pesci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA