Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Capricorno in amore, Acquario e Pesci…

I nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci sono nel posto giusto se vogliono scoprire ogni dettaglio in merito a ciò che riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per oggi giovedì 16 settembre. L’esperto di astrologia ha dettato le sue linee guida nel corso della consueta rubrica “Latte e stelle”, che viene integrata nel palinsesto di Radio “Latte e miele”. Ecco cosa dicono gli astri!

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno e Acquario

Capricorno, alti e bassi! Luna nel segno, ti senti molto energico, a volte anche un po’ sfruttato, perché sul lavoro tu hai un atteggiamento di grande disponibilità e gli altri un po’ se ne approfittano. Cerca di portare a termine gli impegni assunti, concentrati sulle occasioni che possono aprire anche nuove strade. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questi giorni sei molto affaticato: abbiamo una serie di pianeti che si sta concentrando in un punto del cielo che per te rappresenta proprio il lavoro ed è lì che c’è il nodo da sciogliere. In amore va meglio e domenica sarà una giornata di riferimento.

Anche l’Acquario vive delle giornate particolari. Molti vorrebbero cambiare aria, trasferirsi, magari anche semplicemente cambiare casa o ambiente. Secondo l’oroscopo Paolo Fox si dividono in due grandi gruppi i nati Acquario: quelli che hanno il coraggio di cambiare e tutto sommato stanno bene e quelli che invece hanno paura di farlo perché magari sono legati dalle circostanze, o magari hanno paura di commettere errori e, in questo caso, non va bene. Vorrei ricordare all’Acquario che la libertà è il punto di riferimento di questo segno e quindi consiglio di fare quello che dice il cuore, anche a costo magari di scontentare qualcuno.

Pesci: cosa ti riserva l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno dei Pesci dovranno fare attenzione. Arriveremo a una domenica con la Luna, presente nel tuo spazio zodiacale, quindi fai di tutto per stare meglio: amore, relazioni sociali, in questo periodo tutto viene privilegiato e rinnovato. Sono contento per coloro che sono stati molto male fra fine luglio e i primi di agosto perché ritrovano una grande grinta. Tu hai un grande desiderio: quello di vivere in pace e di vivere in serenità e, in questi giorni, è probabile che tu abbia la forza per dimenticare tristi trascorsi. Non è utile atteggiarsi a vittime o cercare la considerazione degli altri, facendo vedere che si soffre, anche perché questo atteggiamento è deleterio per noi stessi e per il nostro orgoglio: bisogna essere più forti. Domenica emozioni, confronti e io direi addirittura di programmare la giornata per qualcosa di bello.



