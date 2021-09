Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Leone, che giornata! Vergine in amore, Cancro..

Per oggi, giovedì 16 settembre, l’oroscopo Paolo Fox ha in serbo tante sorprese. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica “Latte e stelle”, in onda su Radio “Latte e Miele”. Scopriamo, in questa occasione, cosa succederà nelle prossime ore ai nati sotto il segno del Cancro, del Leone e della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Scorpione e Sagittario top, Bilancia attento

Cancro e Leone: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

È probabile, secondo l’oroscopo Paolo Fox, che al mattino il Cancro si senta un po’ fuori gioco. Qui conta molto quello che è accaduto mercoledì: chi ha vissuto una giornata sottotono, probabilmente anche in questo giovedì non si sentirà particolarmente a suo agio. Diciamo che questo è un periodo di emozioni vissute in maniera alterna. In amore non bisogna fare confusione soprattutto se ci sono due storie in ballo e comunque anche se ci sono state delle lontananze. Ricordo sempre che per parlare, discutere, confrontarsi in maniera serena, la giornata di domenica può offrire dei vantaggi in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Capricorno in amore, Acquario e Pesci...

Buona giornata invece per segno del Leone! Oggi è probabile che tu sia un po’ su di giri e lo sarai ancora di più il 17 e il 18. Tutto quello che stai facendo adesso è importante, ma evidentemente, nei rapporti interpersonali e di lavoro, ci vuole un po’ di pazienza. O stai friggendo per un nuovo progetto che desideri portare avanti, ma di cui hai un po’ paura, oppure in generale in famiglia e nelle relazioni con gli altri c’è qualcosa da mettere a posto: sappiamo che il Leone, quando le cose non vanno bene, ruggisce e quindi si arrabbia. Serata un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 15-16 settembre 2021/ Toro confuso, Bilancia stanca

Oroscopo di Paolo Fox: cosa succede alla Vergine

Il segno della Vergine, in questo momento, sente che c’è tanta voglia di mettersi in gioco. In qualche modo è un periodo di recupero mentale. L’oroscopo Paolo Fox sa che molte delle situazioni che vivi quotidianamente sono importanti, ma devono essere spinte dal ragionamento. Tante volte ricordo che il segno della Vergine è attratto sì dal corpo, da un bel fisico, in amore, ma guarda di più alla testa: a te piace avere a che fare con una persona che ti stimoli con dei ragionamenti, con dei discorsi importanti ed è lì che senti anche l’eccitazione crescere. Tutti coloro che vorranno accettare una sfida anche in amore avranno un oroscopo positivo nelle prossime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA