Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Scorpione e Sagittario top, Bilancia attento

Un focus per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario. L’esperto di astrologia Paolo Fox ha svelato i dettagli del suo oroscopo per oggi, giovedì 16 settembre, nel corso della consueta puntata di “Latte e stelle”, la rubrica che va in onda su Radio “Latte e miele”. Vediamo cosa dicono le stelle!

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre/ Capricorno in amore, Acquario e Pesci...

Oroscopo Paolo Fox: quali previsioni per Bilancia e Scorpione

Bilancia: Secondo l’oroscopo Paolo Fox il tuo spazio zodiacale si riempie di presenze. Abbiamo Marte, Mercurio, dal 22 il Sole e poi c’è anche Saturno dalla tua e Giove importante. Insomma il cielo è buono, tu come vuoi sfruttarlo questo periodo? Perché ricordo sempre che le stelle propongono, poi siamo noi che dobbiamo in qualche modo rimboccarci le maniche. Se stai vivendo un periodo difficile, forse è perché hai un certo timore nel portare avanti dei progetti e invece io ti dico: vai avanti! Al mattino si sente ancora un po’ di stanchezza, c’è una Luna storta però già domani le cose vanno molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 15-16 settembre 2021/ Toro confuso, Bilancia stanca

I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, devono pensare all’amore: che sia un amore part time o importante, che sia il recupero di un sentimento, l’importante è occuparsi del cuore. Coloro che pensano di non poter vivere senza amore non sbagliano, perché in effetti è vero: lo Scorpione è un passionale, semmai sono in errore coloro che si dedicano solo al lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’amore ha comunque mille sfaccettature, per esempio posso pensare a una persona separata che però ha dei figli, adesso si occupa molto dei figli, però io parlo anche di sentimenti ricambiati. Questa Venere nel segno potrebbe portare domenica un incontro molto speciale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Sagittario: cosa annuncia l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Sagittario deve sfruttare bene le prossime tre giornate per i sentimenti, per il lavoro e per programmare qualcosa di importante. Se c’è una cosa che fa stare bene i Sagittario sono i progetti. Quando un nativo non ha progetti, quando non ha pensieri positivi per il futuro, è lì che si instaura un po’ di monotonia e di noia ed è lì che può anche iniziare a esserci qualche problema con l’ambiente. Progetti e aria di riconciliazione con una persona, anzi in amore posso dire che il Sagittario è molto forte fino a sabato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA