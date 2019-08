OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 agosto 2019: Scorpione, Toro, Sagittario, Leone

Oroscopo di oggi sabato 17 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 17 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, ma andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Leone non si deve dare per vinto, anzi deve lottare per raggiungere i suoi obiettivi con forza e determinazione. La Vergine dovrebbe fare lo stretto indispensabile, ma probabilmente arriverà qualche problema che obbligherà a pigiare sull’acceleratore. L’Ariete cerca qualcosa indietro, ma non sarà facile averlo soprattutto se si combatte contro i mulini a vento. Lo Scorpione ha bisogno di avere più coraggio, questo potrebbe però arrivare con il progredire del mese di agosto. Attenzione per la Bilancia che deve vivere due giorni di assoluta prudenza e tranquillità. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: non bisogna darsi per vinti, prima di vincere. Talvolta si è molti sicuri, si tende ad urtare coloro che invece si sentono inferiori e potrebbe causare qualche disagio. Il segno sa di valere, ma cerca di avere un atteggiamento strategico, non bisogna mostrare subito le vostre carte. Parlate poco e fate capire chi siete davvero, la giornata sarà vincente. Vergine: dovreste fare lo stretto indispensabile per oggi, c’è un oroscopo molto importante per i prossimi mesi, ma per adesso ci si sente fuori forma. Domenica si recupereranno energie, c’è un po’ di tensione nell’aria: forse qualche rapporto va modificato, si tende a riorganizzare la propria vita e quella degli altri ma se qualcuno se ne approfitta ci si potrebbe arrabbiare molto. Bilancia: questo weekend invita alla prudenza. C’è molto da ricostruire, se non si è avuto un problema di lavoro probabilmente è tempo di capire che non si possono più fare le stesse cose di una volta. La situazione da una parte stimola, dall’altra infastidisce. Si vorrebbe viaggiare sul sicuro, è per questo che si vive questa dualità. Scorpione: c’è bisogno di più coraggio, che potrebbe arrivare con la seconda metà del mese. I viaggi che si stanno facendo sono interessanti, ma c’è da dire che ultimamente ci si sente piuttosto stanchi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina sull’oroscopo di Paolo Fox passando ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Se si pensa di dover riavere qualcuno indietro si potrebbe incontrare qualche ostacolo nel riuscirci, si consiglia solamente di non impuntarsi inutilmente, già molte volte si è dedicato del tempo a delle persone che non lo hanno meritato. Toro: le prime due settimane di agosto sono state di relax, non c’è stata tuttavia quella vittoria in cui si sperava molto. Potrebbe arrivare ben presto, si è uno dei sogni forti del futuro prossimo. Le cose stanno per cambiare, a partire dal 20 ci sarà una grande forza in vostro aiuto. Le cose si muovono in maniera positiva, bisogna esporsi. Gemelli: la giornata più indicata per parlare di questioni delicate è quella di domani, quella di oggi sarà un po’ sottotono. Ci sono delle battaglie da affrontare, nei rapporti con Vergine, Pesci e Sagittario ci vorrà davvero un bel po’ di pazienza. Cancro: Si stanno facendo molte cose importanti, ci si comporta bene ma ci sono anche degli oppositori, a causa di Saturno opposto che costa molta fatica. Alcuni contatti andranno ridimensionati, perfino il ruolo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: c’è bisogno di libertà, ma questo già lo si sa. Ci sono delle tensioni da mitigare, non sarà facile farlo perché potrebbero esserci discussioni in atto. Con Giove nel segno si vuole vincere, potrebbero esserci incomprensioni da valutare. Capricorno: ci si piega ma non ci si spezza, se ci sono stati dei problemi sono gli altri a dover chiedere scusa. La cosa importante è mettersi in gioco per l’autunno, a maggior ragione se c’è un bel progetto in atto. Acquario: Bisogna lasciarsi consigliare sugli acquisti, in amore si è un po’ più tranquilli ma si deve aspettare settembre per un po’ di passionalità in più. Pesci: l’ultima parte di agosto sarà un periodo di grandi scelte, occorre godersi appieno il periodo attuale. Già dal 23 bisogna applicare nuove regole, che riguardano anche i sentimenti, c’è bisogno di riferimenti stabili nella propria vita.



