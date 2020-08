Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2020/ Amore e lavoro: analisi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox ci offre la possibilità su LatteMiele di analizzare i segni top per oggi, lunedì 17 agosto 2020. L’Ariete vede la giornata iniziare con Luna e Sole favorevoli, che spingono il segno verso una situazione molto interessanti. Attenzione in amore dove non tutto va come si vorrebbe. Il Cancro vede un cielo molto interessante per l’amore grazie alla presenza di una Venere davvero molto interessante. Bella giornata anche per il Leone ci vede nel segno Sole e Luna in grado di garantire un inizio di settimana quasi impossibile da prevedere così positiva. La Bilancia si può prendere una pausa da un momento molto difficile, pronto a vivere due giornate di tranquillità anche se a non uscire del tutto dalle difficoltà. Il Sagittario è pronto a superare le difficoltà di una Venere contraria, potrà in questi due giorni recuperare molto terreno.

Oroscopo amore: Non è un grande momento per l’Ariete nonostante la presenza di Luna e Sole favorevoli. Ci sono delle incomprensioni nelle coppie frutto per alcuni di un ferragosto teso. Le nuove storie invece vanno gestite con grandissima calma e attenzione senza correre troppo. Il Cancro ha una Venere travolgente nel segno che fa capire come sia difficile in questo periodo non innamorarsi. Vicino c’è una persona che fa battere il cuore anche se l’obiettivo numero uno è quello di raggiungere la serenità. Le stelle sono propizie per trovare la persona giusta. I Gemelli hanno bisogno di qualcosa in più in amore che al momento non soddisfa le aspirazioni del segno stesso. Il Leone invece vuole ritrovare la sua libertà personale, quindi magari al momento non pensa all’amore. Per la Vergine questo è un periodo da ricordare in questo senso con le coppie più rodate che possono decidere anche di fare un grande passo.

Oroscopo lavoro: L’Ariete può godere di Luna e Sole favorevoli in grado di creare una grande crescita e maggiore interesse attorno a sé. Verso la fine dell’anno ci sarà uno scatto da tenere sotto controllo. Il Toro si trova di fronte a persone non proprio corrette e positive che possono creare un po’ di pressione verso il futuro. Il Cancro vive bene in amore, ma ha difficoltà nel campo professionale visto che non vengono riconosciuti i suoi meriti e si sente attaccato costantemente. Se tra i Gemelli c’è qualcuno che ha avuto problemi sul lavoro potrà recuperare all’inizio del prossimo anno quando avrà la forza per girare rapidamente pagina. Tra i Vergine una buona notizia è già arrivata la settimana scorsa. Chi vive un’attività in proprio farà ancora meglio in questo periodo. Ci saranno delle ottime risposte per quanto riguarda i contatti. La Bilancia è un po’ confusa e non riesce a trovare le coordinate di cui avrebbe bisogno per andare avanti. Cercare di essere maggiormente tranquilli può essere la giusta soluzione. Il Capricorno se è incerto sul lavoro finisce per coinvolgere nella sua pressione e agitazione le persone che ha intorno.



