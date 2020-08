Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2020/ Toro, Cancro, Ariete, Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a spunti interessanti analizzando i segni attraverso quanto detto a LatteMiele. Toro: oggi e domani ci saranno dei ritardi e magari qualche persona non proprio corretta e positiva. Di solito il segno è molto forte nelle sue osservazioni, intemperante a metà. Il segno tollera ma quando la situazione non si sblocca diventa molto nervoso. Se si è rimasti compressi fino ad oggi, buttando giù il rospo, ora ci potrebbe essere agitazione.

Cancro: Venere nel segno, difficile non innamorarsi. Si potrebbe stare vicino a una persona che fa battere il cuore. Si cerca la serenità. Le stelle sono buone per pensare a una persona giusta se non c’è ancora. Sul lavoro non vengono riconosciuti dei meriti e ci si sente attaccati.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete e Gemelli

Voltiamo pagina con l’oroscopo di Paolo Fox, soffermandoci su altri due segni. Ariete: questa giornata nasce con Luna e Sole favorevoli, si sta arrivando piano piano a una situazione di maggiore interesse. Ci sarà una fine dell’anno importante con dicembre di forza. Ci sono incomprensioni nelle coppie. Bisogna capire cosa è accaduto a ferragosto quando c’è stata tensione. Le nuove storie vanno gestite con cautela.

Gemelli: segno vivace che guarda il futuro in maniera ottimista. Saturno a dicembre sarà ottimo. C’è bisogno di qualcosa in più in amore e amicizia. Chi ha avuto dei problemi a livello professionale e difficoltà economiche può recuperare e nel 2021 guadagnare.

