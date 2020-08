Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2020/ Vergine, Bilancia, Leone, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2020: Vergine, Bilancia

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare Vergine e Bilancia. Vergine: già la settimana scorsa è arrivata una buona notizia. Chi ha un’attività avviata farà bene in questo periodo. Tutto quello che riguarda i contatti sarà utile. Nonostante il fermo ora c’è una buona ripartenza. È un periodo da ricordare per i sentimenti, le coppie più forti possono fare il grande passo.

Bilancia: due giornate di tranquillità in un periodo agitato. Si è un po’ ansiosi per vari motivi. Quando si è di fronte a un bivio ci si ferma perché non si sa qual è la strada migliore. Ora si è ancora confusi. In amore si deve aspettare settembre, per il lavoro ci sarà un’attesa maggiore.

Oroscopo: Leone e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

E ora ecco altri due segni tratti dall’oroscopo di Paolo Fox. Leone: oggi Sole e Luna sono nel segno, la settimana inizia in maniera importante. Ci sono dubbi su un’attività economica, sul lavoro qualcuno non è stato carino. Si deve ritrovare la sensazione della libertà. Chi ha il ruolo di comando è teso. In amore si può fare di più.

Scorpione: il segno è apprensivo, ma chiuderà i rapporti che non vanno. Lo stato d’agitazione riguarda chi ha un’attività da poco tempo e non possono dire di voler fare altro perché sono dipendenti, ma vorrebbero persone diversi attorno. Venere è intrigante per i sentimenti e i suoi influssi restrittivi non sono più presenti. Ci si potrebbe sentire innamorati e desiderosi di una persona.

