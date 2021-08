Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 17 agosto 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: stai cercando di superare molti problemi, di risolvere alcune tensioni. Non dipende da te: hai fatto proposte e aspetti risposte, adesso devi solo aspettare i tempi. È possibile riconquistare l’amore? Sì, potresti trovarti coinvolto in un sentimento che fino a poco tempo fa non pensavi nemmeno di potere provare. A volte, la vita è fatta di grandi sorprese.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Parlare d’amore in questi giorni è facile, ti potresti trovare anche di fronte a una bella emozione. Venere transita nel tuo segno, Marte stuzzica le emozioni più belle della tua vita: tutto quello che stai facendo può essere d’aiuto alla coppia. La speranza è che tutti i cuori solitari siano più sereni.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Devi puntare sull’amore, perché avere Venere e Luna interessanti è importante. Tutto quello che nasce in questo periodo è utile, anche se a volte ci sono situazioni conflittuali, con Sagittario e Vergine soprattutto. Sul lavoro ci vuole un po’ di tempo per ingranare o, magari, stai attendendo delle risposte.

