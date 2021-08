Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: le previsioni

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, martedì 17 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Devi voltare pagina nell’ambito del lavoro, questo è un periodo in cui chi ha 40-50 anni deve forse voltare pagina in maniera esagerata. Non si parlerà più di situazioni che non valgono, ma ci vuole coraggio per avviare progetti vincenti. Forse potresti avere delle perplessità, ma non ti abbatti mai. Amore in recupero con Venere attiva”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Emozionarsi e innamorarsi può essere più facile e ogni tanto hai proprio grande voglia di vivere situazioni speciali. Tu hai bisogno di libertà e chi sta troppo tra le quattro mura domestiche sta cercando di uscirne. Se il lavoro non soddisfa, cerca di andare avanti. Forse hai subìto un’ingiustizia, ma ricorda che prima o poi la ruota girerà a tuo favore.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sta arrivando un periodo di buon recupero ed è il momento giusto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Alcune polemiche resteranno con altri segni in conflitto con il tuo, come la Bilancia e il Cancro, che però potrebbero anche rappresentare una attrazione fisica per te, al pari del Capricorno, in quanto la battaglia ti attrae. Quella di oggi è una giornata che va bene, ma stasera sarai un po’ più stanco del solito.

