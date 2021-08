Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, martedì 17 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sei un po’ pensieroso, ma la cosa peggiore da fare è quella di pensare al passato, errore in cui tutti i segni d’Acqua spesso tendono a cadere. Stelle importanti per gli amori che nascono adesso e che saranno confermati anche a settembre, visto che Venere, a larghi passi, si avvicina verso il tuo segno zodiacale”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Quando vedi che il partner si appoggia un po’ troppo o non fa il suo dovere, diventi dispettoso. Venere contraria fa capire che in questo momento c’è qualcosa che non va da questo punto di vista. Se sei solo, non riesci a trovare qualcuno in grado di soddisfare la tua fantasia. Invece, se sei in bilico, potresti vivere sensazioni strane.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Hai superato la fase no delle prime due settimane di agosto. Non fare dispetto al partner: se c’è stato un ex o sei separato, volta pagina, è inutile far vedere che sei forte. Tra le storie che continuano c’è più feeling, più voglia di stare assieme, ma piccole tensioni sono suscitate da Mercurio, per la manifesta impossibilità a fare le cose che dovresti fare Attenzione anche a clausole e cavilli, se riguardano soprattutto le questioni d’amore passate, ma anche il lavoro”.

