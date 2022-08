Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2022/ Bilancia agitato, Scorpione e Sagittario…

Il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox si rinnova anche in questi caldi giorni, con l’estate che non sembra volere volgere al suo termine: l’esperto di astri, anche oggi, mercoledì 17 agosto, come di consueto, ha svelato le sue previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, tensioni per Bilancia

Cara Bilancia. È molto importante cercare di stare sereni, perché quando c’è qualcosa che non va, a volte, incolpiamo una persona che non c’entra nulla, nella nostra agitazione, o ce la prendiamo anche con un difetto fisico. La Bilancia tiene molto all’estetica e allora pensa:”Forse non piaccio perché devo cambiare qualcosa di me a livello esteriore”. In realtà, è da maggio che la vita della Bilancia è cambiata e quindi ci sono state delle tensioni e anche, per qualcuno, dei problemi fisici o psicologici. Ora, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è necessario ritrovare l’appoggio e l’amore della coppia.

Scorpione e Sagittario, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Anche per lo Scorpione non è un periodo al top. Ecco due giornate ad alto tasso di tensione, forse perché devi fare tante cose, forse perché sei costretto a lavorare u po’ di più durante l’estate o, se sei in vacanza, c’è qualcosa di cui bisogna discutere, spero non con la persona che ami. Certo è che questa Venere propone una certa fragilità sentimentale e potrebbe dare spazio a momenti di insicurezza. Prudenza, quindi, nei rapporti.

Va meglio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ai nati sotto il segno del Sagittario. Questo è un cielo importante per tutti i segni di fuoco, ma ancora di più per te, con Giove e Sole favorevoli. Aumenta quindi il fascino personale, risulta più facile attrarre gli altri: sei veramente un segno favorito e dovresti accorgertene perché ci sono delle persone che ti guardano con tanto interesse. Troverai sempre un’idea in più rispetto agli altri: giocala al meglio.

