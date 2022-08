Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2022/ Cancro momento no, Leone e Vergine al top

Torna anche oggi, mercoledì 17 agosto 2022, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, nella sua rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele, ha annunciato delle novità. In questo approfondimento vedremo quelle che riguardano i nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine. Per due di questi ci sono delle notizie positive, mentre per l’altro un po’ meno. Andiamo subito a leggere le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro in tensione

Caro Cancro. Finalmente sono trascorse le ultime 48 ore, perché probabilmente ci sono state un po’ di tensioni. La situazione è un po’ offuscata per quanto riguarda il lavoro: chi aveva un progetto o stava aspettando una risposta pare non sia del tutto contento e forse aspetta tempi migliori. I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, stanno cercando di staccarsi da una realtà che non capiscono, ma ci vuole un po’ di pazienza. Cura del proprio fisico necessaria.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Leone e Vergine

Leone, è il tuo momento. Questo è un cielo che ti mette in evidenza: tu che ami stare al centro dell’attenzione degli altri, mi sembra difficile che, in questo periodo, ti metta in un angolo, anzi! Direi che è importante adesso controllare tutte le situazioni ed esporti al meglio. Piccoli intralci possono esserci solo se qualcuno cerca di bloccarti, ma chi avrà il coraggio, proprio ora, di fermare un Leone che non solo è vincente, ma anche splendente? Pochi e quei pochi, forse, se ne pentiranno.

Buone notizie, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche per la Vergine. Avere Mercurio e Luna in ottimo aspetto è certamente una garanzia di riuscita. Tu con la mente ci lavori, perché tutte le cose che fai hanno a che fare con la mente: i Vergine possono essere bravi psicologi, psichiatri o scrittori, ma in generale la comunicazione è il tuo pane quotidiano. Se fai un lavoro diverso, hai sempre tempo di fare progetti per il futuro. Quindi, grazie alla tua perspicacia, riuscirai a trovare strategie vincenti. Amore che torna.

