Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox anche oggi, mercoledì 17 agosto 2022, fornisce preziosi consigli su amore, lavoro e salute a coloro che sono appassionati di astri e che per questo motivo non vedono l’ora di ascoltarli e metterli in pratica. L’esperto, come di consueto, ha esposto le sue previsioni nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Andiamo a scoprire cosa ha detto per i nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno in ripresa

Caro Capricorno. Dopo due giorni pesanti, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ora torna uno stato di maggiore serenità. In questo momento consiglio di farsi scivolare addosso alcune problematiche che sono nate negli ultimi tempi: affrontare critiche a colpi bassi o mostrare una bella dose di orgoglio va bene, ma fa sprecare molta energia che dovresti ricondurre all’amore. La fine di giugno e gli inizi di luglio, per i sentimenti, non sono stati granché ed ecco perché bisogna cercare di ristrutturare e recuperare una relazione.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Non è al top, in base alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, invece, l’Acquario. Qualche momento di tensione c’è. Le coppie che hanno avuto dei problemi devono stare ancora un po’ attente, perché Venere in opposizione porta qualche piccolo dubbio. Ci sono persone che si vogliono tanto bene, ma un po’ si annoiano oppure devono fare i conti con un evento a sorpresa che non dico abbia rovinato una vacanza, ma l’ha cambiata. Altri invece veramente devono cercare nuovi spunti pur di andare d’accordo. Qui torno al discorso che, per molti Acquario, è importante: avere sempre come riferimento una certa libertà di azione. Questo non vuol dire tradire il partner, ma nelle coppie più fortunate e più forti, in cui uno dei due è Acquario, c’è il massimo rispetto reciproco. Sono abbandonate le tensioni, le gelosie e le morbosità: tutto deve scorrere in maniera molto fluida. Le amicizie sono valorizzate.

Per i Pesci ecco due giornate interessanti e bisogna dire che avere la Luna favorevole aiuta tanto, però Mercurio opposto crea nel segno qualche preoccupazione riguardante il lavoro. Quindi non arrivano risposte o sono in ritardo e, nei prossimi due mesi, porterà qualche piccolo conflitto, soprattutto se c’è il desiderio di far qualcosa che non si può fare o magari di cambiare gruppo o ambiente. Andrebbero superate le piccole tensioni che riguardano la vita di tutti i giorni. I sentimenti possono essere più facili da gestire, però attenzione perché, in questo momento, i nati Pesci sono molto intolleranti ed esigenti e quindi, ad agosto, in qualche modo, si deciderà la sorte di un legame. A settembre Venere sarà opposta, quindi, se c’è qualcosa da verificare è forse meglio indicare subito i conflitti, in modo da poterli risolvere.











