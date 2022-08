Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2022/ Toro problemi in amore, Gemelli e Ariete…

La settimana del Ferragosto è arrivata a metà, per cui l’estate sta andando verso i titoli di coda. Un nuovo periodo dell’anno sta per iniziare. È per questo motivo che anche oggi, mercoledì 17 agosto 2022, gli appassionati di astri non vedono l’ora di scoprire cosa prevede per loro l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto ne ha parlato nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele quotidianamente. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, quale sorte per l’Ariete

Quanto vigore in questo cielo e quanto vigore in tutti gli Ariete! Secondo l’oroscopo Paolo Fox, quando si vivono momenti così importanti, a livello astrologico, come minimo, accadono delle cose che rivoluzionano la vita. Potrebbero esserci anche delle battaglie in corso ed è normale per l’Ariete che è governato da Marte: è il primo segno dello zodiaco che riemerge dall’inverno e inaugura la primavera. Il risveglio della natura comporta una potenza eccezionale e dentro il segno dell’Ariete c’è sempre una grande forza e tutti i nativi hanno dei grandi progetti. Giornata sì.

Toro e Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

Caro Toro. Disguidi d’amore possono nascere se non si chiariscono le cose. A volte, per amore di concordia, non si mettono in discussione i problemi e si va avanti in maniera apparentemente facile, ma in realtà sempre più difficile. Chi ha tralasciato alcune questioni, che meritavano attenzione, adesso si ritrova un po’ esposto agli eventi. Ci sono coppie dei nati Toro che sono solo annoiate e altre che invece stanno pensando a una pausa di riflessione. Venere contraria chiede un po’ di tranquillità, soprattutto in famiglia.

Per quanto riguarda invece i Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox, questo cielo rimette in gioco ed è importante perché ricco di impegni: a livello sociale ci sono dei buoni contatti. I Gemelli di solito eccellono nella comunicazione e spesso riescono bene nei lavori di contatto, in cui devono scrivere e fare delle scelte che coinvolgono la mente. L’amore può essere presente ma va un po’ curato, soprattutto con Vergine e Sagittario.











