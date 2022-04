Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 aprile 2022/ Cosa attende Acquario, Pesci e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 17 aprile 2022: Acquario, Pesci, Capricorno

Cosa riserverà la giornata di domenica 17 aprile 2022 ad Acquario, Pesci e Capricorno? Non dobbiamo pensarci troppo, visto che la risposta arriva dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox in questa giornata di Pasqua. Non ci resta allora che scoprire le indicazioni per la giornata odierna che l’astrologo ha fornito nella tradizionale e quotidiana rubrica in onda su Radio LatteMiele.

Acquario, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Acquario vive giornate interessanti ma forse è un po’ fuori forma. Se organizzate viaggi o spostamenti fate in modo che tutto sia gestito con una certa attenzione. Rischiate di dimenticare qualcosa. Valutate bene gli acquisti e spese. Amore in recupero per voi, secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, domenica di Pasqua di oggi 17 aprile, la giornata di Pesci e Capricorno

Pesci avrà una giornata intrigante, ma non deve dare spazio ai vecchi pensieri oppure a polemiche o discussioni. Se ciò che vive non è eccezionale forse è perché non c’è il desiderio o la voglia di cambiare. I rapporti con gli altri sono molto favoriti a Pasqua. Bisogna farsi sempre scivolare addosso le provocazioni perché possono nascere emozioni importanti anche oggi.

Passiamo alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i Capricorno: all’orizzonte una Pasqua con Luna e Giove favorevoli, incontri e idee di grande interesse. Entro il 10 maggio dovrete fare un accordo. Giornate buone per rivedere un parente che non riuscivate a vedere da tempo. La situazione è più calda anche per i sentimenti.

