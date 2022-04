Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 aprile 2022/ Le previsioni di Pasqua, tutto su Toro, Gemelli e Ariete

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 17 aprile 2022 per Toro, Gemelli e Ariete

La festa di Pasqua 2022 è arrivata, ma nessun cambio di programma per le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Anche oggi, domenica 17 aprile 2022, infatti, scopriremo che giornata sarà per i i nati sotto il segno di Toro, Gemelli e Ariete. Passiamo allora alle indicazioni fornite dall’astrologo nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per quanto riguarda la giornata odierna…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Toro

Toro si appresta a vivere una Pasqua tranquilla se non addirittura noiosa, dipende da tante cose. Stando all’oroscopo Paolo Fox non è un periodo difficile, anzi. Avete un progetto di lavoro che è partito adesso anche se lo avete preparato da tempo, magari anche un anno fa. L’11 è entrato nel segno Mercurio anche se uscirà il 29. In questi giorni cercate allora di capire come va il lavoro. Bella soddisfazione il 21 e il 22 di aprile. Piano piano andrete avanti. Saturno contro che ha rimesso in discussione tante certezze, si tratta tuttavia di un discorso più che altro esistenziale.

Domenica 17 aprile: tutto su Gemelli e Ariete secondo l’oroscopo Paolo Fox

Gemelli hanno una giornata particolare. In questi giorni devono lasciarsi andare alle emozioni che Pasqua comporta ma evitare tensioni d’amore e con i parenti. Questo vale soprattutto se si sa già che si rischia una collisione. La seconda parte di aprile sarà nervosa e poi ci sarà uno sblocco a maggio. Dovrete per ora stringere i denti ancora un po’. Le storie che non hanno ancora recuperato sono ancora più incerte ma a maggio si prenderà una decisione.

Ariete ha una giornata particolarmente interessante, anche se non ha nulla a che vedere con il recupero che avrete da maggio. Secondo l’oroscopo Paolo Fox dal 2 maggio Venere sarà nel segno, dal 10 anche Giove, poi Marte entrerà nel segno il 24. Questa spinta di pianeti avrà certamente un esito a livello sociale e mondiale. Dal 10 maggio ce ne saranno delle belle. Per i singoli, però, la svolta planetaria può essere qualcosa che qualcuno può recepire oppure no, insomma si può rappresentare come una sorta di input che uno può accettare o no. Non è detto che le grandi stelle implichino avere fortuna o avere il meglio. L’Ariete è il segno della sincerità ma anche della scarsa diplomazia. La cosa migliore da fare è guardare il futuro, pensare a ciò che si potrebbe fare o creare da maggio in poi.

