Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 aprile 2022/ Previsioni di Pasqua di Leone, Vergine e Cancro

Che Pasqua sarà per Leone, Vergine e Cancro? L’Oroscopo Paolo Fox è pronto a rispondere alle nostre domande con le previsioni per oggi, domenica 17 aprile 2022. Dunque, questo è il momento di scoprire tutte le indicazioni che il noto astrologo ha fornito in onda su Radio LatteMiele e di capire, quindi, che giornata sarà quella odierna…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 aprile 2022/ Le previsioni di Pasqua, tutto su Toro, Gemelli e Ariete

Che domenica sarà per il Leone secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Leone ama sempre vincere ma gli ultimi mesi non sono stati facili perché state programmando una rivincita nei confronti di alcune persone e magari anche nei confronti del destino. Ora dovete riprendere a credere nelle vostre capacità. Dovrete guardare all’amore con maggiore speranza. Da maggio si apre una bella stagione. Le coppie che non sono sposate o non convivono potrebbero per esempio pensare di ufficializzare una relazione. Conferme per i single.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 aprile 2022/ Classifica, segni al top: Gemelli

Vergine e Cancro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Vergine ha avuto giornate nervose e ci sono state opposizioni di pianeti. C’è chi vi ostacola sul lavoro. Si tratta di una situazione stancante, però quelli che hanno qualche problema devono risolverlo e stare un pochino più attenti. Giornata di recupero a Pasqua che va sfruttata pienamente.

Cancro, invece, secondo l’oroscopo Paolo Fox, ha una Luna favorevole, così come Marte e Venere, che si uniscono a un Giove molto interessante. Lasciatevi andare ai sentimenti, anche se non sono per forza d’amore, di passione o di coppia. Oggi infatti potreste riscoprire il valore di un’amicizia. Se ci sono strane emozioni fatele passare. Cielo migliore per le relazioni.

Oroscopo domani 17 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA