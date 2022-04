Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 aprile 2022/ Previsioni Scorpione, Sagittario e Bilancia

Ora vogliamo concentrarci su Scorpione, Sagittario e Bilancia e le previsioni che l’oroscopo Paolo Fox ha fornito su questi tre segni. Che giornata sarà quella di oggi, domenica 17 aprile 2022 per loro? L’astrologo ha affrontato l’argomento su Radio LatteMiele, fornendo come di consueto le sue indicazioni utili per capire come sarà questa Pasqua.

Oroscopo Paolo Fox: cosa attende lo Scorpione?

Per lo Scorpione la Pasqua nasce con la Luna nel segno, dunque i segni d’Acqua sono molto favoriti. La conoscenza e la saggezza aiutano, in questi giorni siete più distesi e potete anche festeggiare qualcosa se già non l’avete fatto. La passione torna e si riversa anche in ambito del lavoro, dove, comunque, fino alla fine del mese ci sono trattative.

Le previsioni della domenica per Sagittario e Bilancia secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per quanto riguarda i Sagittario, si tratta di un cielo interessante ma per voi le feste almeno che non siate fuori casa non sono sempre gradite. Avete bisogno di svagarvi e di conoscere più gente, soprattutto se di recente vi è capitato di vedere poche persone. Incontri speciali per l’amore a maggio.

Passiamo alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i Bilancia: sapete che ci sono state tensioni, è importante risolvere quello che non va. se siete stati male lo state già superando. Prendete per tempo problemi e situazioni conflittuali che dall’autunno saranno più complesse da valutare. Se dovete dire qualcosa a una persona parlate, non cercate di evitare i problemi. In questa giornata sarete gratificati.

