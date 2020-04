Oroscopo Paolo Fox oggi 17 aprile/ Vergine e Ariete top, Bilancia in amore e lavoro..

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, 17 aprile 2020. L’Ariete è in una fase di forza, di crescita. Nonostante si vivano in questo momento delle situazioni altalenanti, forse è il caso di capire che se si vuole guadagnare ci si deve forzatamente esporsi. La Vergine ha comunque grande forza nonostante il periodo in questione sia molto complicato. Si è dovuta superare un problema a livello affettivo, ma ora c’è la forza per reagire e per riuscire a dimostrare tutta la propria forza in un 2020 che rimane un anno molto positivo a prescindere da tutto. La Bilancia ha iniziato la settimana con dei piccoli dubbi, ora però finalmente volta pagina e nel weekend si prepara ad accogliere delle verità che verranno a galla.

AMORE – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco il punto sull’amore. È molto complicato capire quali sono le sensazioni vissute da parte dei Pesci. Questi infatti sono veramente lunatici in amore con tutto che sembra straordinario un giorno e che poi vola e lascia che la malinconia prenda il sopravvento subito dopo. Chi ha una storia precaria tra i Bilancia cerca di rafforzarla, chi invece non è soddisfatto si trova a voler cambiare. Al di là di tutto l’obiettivo è quello di ricercare la solidità di vivere qualcosa di veramente importante verso il futuro. I Sagittario guardano con coraggio e fiducia al futuro, nonostante tutto, ma hanno un momento di grande tensione in amore. Attenzione a scontrarsi e a non valutare la possibilità di prendersi dei propri spazi in questo momento visto che ci si scontra col partner se si sta sempre fianco a fianco.

LAVORO – Capitolo lavoro ecco quanto detto in merito dall’oroscopo di Paolo Fox. Chi tra gli Ariete è rimasto fermo ora trova finalmente la forza per ripartire. Questo anche perché c’è all’interno sia Mercurio che Sole pronti a portare grande coraggio. I Sagittario stanno già pensando a cosa faranno in estate, mettendo in piedi alcuni progetti che potrebbero portare a dei risultati importanti anche se non immediati. Chi ha vissuto una crisi per quanto riguarda i Gemelli potrebbe trovarsi a dover lottare ma anche a superare tutto. La Bilancia non è contenta di quanto accaduto nel campo professionale, nonostante questo però c’è da aspettare un maggio che sancirà una definitiva rinascita in questo senso. Serve forza e determinazione e presto arriveranno i risultati. Attenzione però ad avere fretta in un periodo complicato per tutti com questo.



