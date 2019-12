OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 dicembre 2019: Leone, Vergine, Ariete, Acquario, Bilancia

Oroscopo di oggi 17 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora la sua rubrica Latte e Stelle, andando ad analizzare in generale i vari segni zodiacali. I nati sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione soprattutto per quanto riguarda le finanze. Qualcuno tra i nati sotto il segno dei Pesci si è sentito preso in giro. O se si ha a che fare con qualcuno non sereno si potrebbe dire stop. Non si devono perdere le speranze perché l’anno si chiude con la Luna, grande amore a Capodanno? Oroscopo buono per lo Scorpione che potrebbe ritrovare l’amore perso e lontano durante i mesi passati. Ci si deve affrettare perché dal 20 arriva una Venere dissonante e quindi si deve fare tutto ora. La positività per il segno del Cancro è valida per recuperare un amore ma è probabile che non si riescano a sollevare questioni di lavoro che stanno andando alla deriva. C’è forse una nuova mansione. La Bilancia deve pensare a questa giornata, interessante. Rapporti complicati con i nati sotto il segno del Cancro. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 15-20 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si scende nei particolari per l’oroscopo di Paolo Fox analizzando i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: oggi e domani c’è agitazione, come se qualcosa non andasse bene. Si devono evitare scontri fino a domani sera. L’insoddisfazione domina. In amore si deve stare attenti anche se le stelle non sono contrarie. L’umore è ballerino, quando non si è convinti delle cose si tende a isolarsi, attenzione alle polemiche da giovedì si recupera. Capricorno: qualche buona notizia in arrivo, top della valutazione. Questo privilegio arriva nelle situazioni di lavoro. Sta per iniziare un momento ottimo per i sentimenti, ci sono le idee chiare ma bisogna aspettare sabato per prendere delle decisioni. Non si deve imporre nulla, lasciando passare il momento complicato. Chi è solo deve ripartire. Il 2020 sarà importante, non mancheranno i consensi. Acquario: si deve stare attenti alle finanze, tensioni con Scorpione e Toro. Ci sono da fare grandi cose, pianificando una vita diversa. Stelle intriganti per l’amore con Venere che entra nel segno. Non si deve sottovalutare impeto che coinvolge il cuore. Chi ha una vecchia storia vuole sostituirla. Chi ha incontrato una persona carina vuole pianificare il futuro. Non si deve rinunciare ai sentimenti ma prendere un po’ di tempo ed essere lucidi. Pesce: si può contare su una certa tensione nervosa. Resta molta positività, ma la Luna opposta indica fatica e tensione nel rapporto. A lunga scadenza soluzioni, ma attenzione. Non si capisce bene un amore dove sta andando, soprattutto per chi ha fatto nuovi incontri.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Cancro e Gemelli. Ariete: si sente che il segno è nervoso, ma oggi ha una marcia in più. Si sta attraversando una fase complicata, ma c’è un grande coraggio. Toro: questo quadro generale è un po’ faticoso, persino produttivo. Il 2020 sarà un anno importante per la casa e per lavoro. Il consiglio per oggi è di affrontare le prove con attenzione. Le stelle sono interessanti, ma c’è un po’ di impotenza. Per tutto il mese ci vorrebbe un po’ di attenzione in più. La giornata è migliore di ieri, ma può generare qualche dubbio. Gemelli: è importante fare le cose giuste, questo segno spesso disperde tanta energia. Si rischia in questa giornata di perdere la pazienza. Se si ha a che fare con Sagittario e Pesci peggio ancora. Cancro: questa Luna buona coinvolge l’oroscopo che oggi permette di fare qualcosa di più insieme a Leone e Vergine. Nell’ambito del lavoro il segno è fortissimo e quindi dentro c’è una persona fragile ma che dimostra di essere molto forte.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox andando a soffermarci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Ci sono meno opportunità in amore, dove si è previdente ed esigente. Venere andrà opposta dal 20, ci vorrà più serenità. Vergine: Luna nel segno che può iniziare a sfruttare grandi cambiamenti in arrivo. La settimana scorsa è stata giù di corda. Aspetta un grande 2020 con grande idee, quando arriverà un voto basso non vuol dire che le cose vanno male, ma che c’è una giornata dove si devono affrontare problemi e persone da educare. Ci si occupa spesso degli altri. Quando vengono fatte delle confidenze si è sempre pronti. Bilancia: ci si sente collerici, perché si vogliono mettere le cose in chiaro, certi di quello che si fa. Le stelle sono decisive e non si sopportano i perditempo. Scorpione: c’è una Luna attiva, ma in amore si deve fare attenzione. Nel weekend e attorno alla fine del 2019 alcuni rapporti saranno messi in discussione. Chi ha un progetto di coppia si può sentire un po’ sbandato e forse lo deve rimandare.



