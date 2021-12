Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 17 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: la prima parte del fine settimana sarà positiva, a differenza della domenica. I rapporti d’amore risultano protetti, ma siate veloci e attenti nel valutare le questioni complicate affrontandole il prima possibile. Attenzione alle distrazioni di troppo che potrebbero caratterizzare i prossimi giorni.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: i prossimi due giorni avrete modo di recuperare energie. Le ultime settimane sono state decisamente difficili, ma avrete sicuramente l’occasione di riprendervi. Dedicatevi a nuovi progetti ma anche a nuovi incontri che possono regalarvi nuovi stimoli.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: la prossima domenica sarà cruciale, sopratutto per superare il passato che ancora pesa. Se venite da un momento difficile in ambito lavorativo non abbiate remore a chiedere di più. Con l’arrivo di Giove nel segno a partire dal 29 dicembre le cose iniziano a farsi interessanti. Le questioni burocratiche e amministrative in corso troveranno ottimi riscontri nel prossimo anno grazie ad un andamento generale decisamente di grandi prospettive.

