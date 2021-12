Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 17 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox se siete del Cancro puntate principalmente sulla prossima domenica per chiarire alcune perplessità. Il vostro partner potrebbe accusarvi di egoismo, attenzione quindi alle persone con una forte perplessità. Datevi una pausa di riflessione per recuperare un rapporto di coppia per il prossimo anno.

Per i nati sotto il segno del Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox? Questo venerdì è segnato da una netta ripresa, contro il cattivo andamento di inizio settimana. State portando avanti un nuovo percorso ma non riuscite a trovare il giusto seguito che richiedete. Se avete progetti importanti in corso, a partire da maggio sono previste ottime novità.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, si chiede: il periodo è decisamente positivo, siete più ottimisti rispetto al passato salvo leggeri momenti di nervosismo. Cercate di allontanare le ansie e attenzione alla posizione di Marte che indica maggiore cautela in riferimento agli eccessi. Attenzione all’arrivo della luna opposta nei prossimo giorni, siate maggiormente cauti.

