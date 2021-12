Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 17 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox dedicatevi alla ricerca di una maggiore serenità nel prossimo fine settimana. Se state vivendo una rapporto difficile attenzione a prossimi giorni, in particolare sabato potrebbe venir fuori qualche ulteriore prova a favore o contro il vostro amore.

Per lo Scorpione se in amore le cose vanno nel verso giusto dedicate il fine settimana alla condivisione con la persona amata. Siete reduci da giorni piuttosto tesi, meritate il giusto relax.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario: il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da una discreta confusione. Siete in un momento dove rifiutate ogni genere di diffidenza o contestazione, in particolare la presenza di Marte potrebbe portarvi verso eccessi di nervosismo e intolleranza.

