Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 dicembre 2022/ Capricorno, Sagittario, Cancro, Ariete

Rieccoci pronti a vivere un altro weekend all’insegna delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. L’astrologo ha rinnovato l’appuntamento su Radio Latte Miele per fornirci le sue indicazioni nella rubrica Latte Stelle e, quindi, gli strumenti per affrontare nel migliore dei modi la giornata di oggi, sabato 17 dicembre 2022. Lo sguardo sul futuro dell’astrologo, però, è lungo, quindi le sue indicazioni sono importanti anche per i prossimi giorni, che per qualcuno potrebbero risultare impegnativi. Chi è nato sotto i segni di Capricorno, Sagittario, Cancro e Ariete comunque può fugare ogni dubbio e capire che giornata sarà in amore, salute e lavoro…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Capricorno e Sagittario

Capricorno, tutti confidano nella tua capacità, nella tua determinazione, nella tua volontà: ecco uno dei protagonisti del 2023! L’oroscopo Paolo Fox anticipa le sue indicazioni per il prossimo anno, perché tu sai benissimo cosa fare e quali siano le mete che vuoi raggiungere e l’unica cosa a cui pensare è circondarti di persone che ti diano retta e che siano affidabili. Quindi è questo il vero problema: tu sei molto esigente e determinato, quindi è anche un po’ difficile starti a fianco, però alla fine chi ti avvicina sa che sarà premiato. Via libera anche per i cuori solitari che vogliono rimettersi in gioco: il successo non mancherà.

Sagittario, la cosa che piace di più all’oroscopo Paolo Fox di questo cielo è lo sprint che stai riguadagnando: non lo hai mai perso del tutto, anche se è vero che, a fine settembre, sembravi un po’ spaesato, ma capita! Tu vuoi sempre iniziare nuovi percorsi e quindi, ogni tanto, ti ritrovi a vivere qualche situazione difficile. Se invece ti sei ritrovato in un labirinto, comunque sei riuscito, alla fine, a trovare la strada verso l’uscita: un’uscita che, a sua volta, comporta un ingresso verso un 2023 di successo.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata di Cancro e Ariete

Cancro, quando si hanno dei pianeti in opposizione, uno stop di riflessione è evidente secondo l’oroscopo Paolo Fox. Questa situazione di pausa potrebbe essere interpretata male dalle persone che hai intorno: se ti trovano col muso lungo e non sanno come fare per avvicinarti e capire quello che ti sta accadendo, è chiaro che si possono sopravvalutare dei problemi. La tua inquietudine può trasformarsi in intolleranza.

Ariete, eccedere in amore: proprio adesso? Venere è dissonante, spiega l’oroscopo Paolo Fox, quindi alcune polemiche possono tornare in auge. È paradossale pensare che l’Ariete, il quale solitamente distribuisce certezze, abbia bisogno di maggiori sicurezze, tuttavia negli ultimi mesi non sei stato bene, ci sono stati dei momenti anche di disagio, quindi sentire di avere attorno delle persone affidabili è importante. Dal 20, quindi tra pochissimi giorni, Giove torna nel segno e annuncia un 2023 importante.











