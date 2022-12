Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 dicembre 2022/ Pesci, Scorpione, Vergine, Gemelli: stelle

Comincia un nuovo weekend, ma per viverlo nel migliore dei modi c’è l’oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni. Quali sorprese intende regalare l’astrologo a coloro che sono nati sotto i segni di Pesci, Scorpione, Vergine e Gemelli? Questa del resto è una fase molto particolare, nella quale ci si preparare a mandare in archivio un anno e a cominciare quello nuovo con grandi propositi e aspettative. Le indicazioni dell’astrologo rappresentano, dunque, la bussola a partire dalla giornata di oggi, sabato 17 dicembe 2022. Cosa aspettarsi su amore, lavoro e salute? L’oroscopo Paolo Fox ne ha parlato a Radio Latte Miele nella consueta rubrica Latte Stelle, dunque non vi resta che scoprire i suoi consigli…

Oroscopo Paolo Fox, il sabato di Pesci e Scorpione

Pesci, siamo quasi arrivati: l’oroscopo Paolo Fox non dice che il 2023 sarà un successo dal primo gennaio al 31 dicembre, perché poi le giornate confuse capitano a tutti, però sarà l’anno in cui avrai la possibilità di rinascere e di vivere delle grandi esperienze. A volte l’oroscopo mette alla prova, perché il destino mette alla prova e così tutti quelli che hanno vissuto un problema potranno liberarsene, magari stando male per un po’, ma la cosa importante è ripartire e questo avverrà. Attenzione alle questioni di carattere economico: qualche errore di valutazione sarà da evitare.

Scorpione, questa tendenza del periodo a sentirti su di tono e contentissimo e, in altri momenti, giù di corda, è abbastanza normale: forse sei un po’ affaticato ed è probabile che nel lavoro tu stia dando tanto, ma non tutto è riconosciuto. Comunque, per molti Scorpione, ci sarà l’idea di cambiare: se non vi danno quello che volete, soprattutto tra marzo e maggio, comincerete a frequentare altra gente, magari a mettere in circolazione il vostro curriculum, avverte l’oroscopo Paolo Fox. L’amore, con Venere favorevole, recupera.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Vergine e Gemelli

Vergine, l’oroscopo Paolo Fox spera che tu abbia superato la fase più complessa che ho trovato nella prima parte di questo mese di dicembre, quindi c’è qualcosa di buono in questo cielo: innanzitutto una possibilità di recupero psicofisico, decisamente importante, e poi spero anche che l’amore torni protagonista, perché non dimentichiamoci che abbiamo Mercurio e Venere favorevoli. Questo può davvero indicare un evento in arrivo.

Gemelli, un incontro inatteso potrebbe essere foriero di buon umore: ci vuole un sorriso in questo momento! Trovare amici piacevoli: di chi fidarsi e di chi non fidarsi? Non sono pochi i nati Gemelli che, soprattutto tra fine novembre e inizio di dicembre, hanno subito una sorta di tradimento, non per forza di tipo sentimentale, ma anche nel lavoro. Bisogna rimettersi in gioco, secondo l’oroscopo Paolo Fox.











