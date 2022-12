Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 dicembre 2022/ Stelle per Acquario, Bilancia, Leone, Toro

Una giornata di relax, lavoro o preparativi? Sono ore sicuramente intense queste, ma c’è l’oroscopo Paolo Fox sempre pronto a fornire il suo contributo tramite le sue previsioni. Se avete dei dubbi su come sarà la giornata di oggi, sabato 17 dicembre 2022, e più in generale il weekend, potete contare sulle indicazioni dell’astrologo, che non perdere un appuntamento su Radio Latte Miele per la rubrica Latte Stelle. Dunque, coloro che sono nati sotto i segni di Acquario, Bilancia, Leone e Toro qui potranno soddisfare tutta la loro curiosità per quanto riguarda vari temi, dall’amore al lavoro, senza dimenticare ovviamente la salute…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Bilancia

Acquario, questo è un cielo importante che sviluppa emozioni di un certo rilievo secondo l’oroscopo Paolo Fox. A gennaio Venere sarà nel segno, quindi viene da pensare che tutte le storie che nascono in questo mese di dicembre, le relazioni in generale, anche d’amicizia, avranno un grande sviluppo. Da cosa nasce cosa! È probabile, ad esempio, che alcuni nati sotto questo segno zodiacale vogliano perfezionare un rapporto: da un’amicizia può nascere un amore, ma da un’amicizia può anche nascere un’idea, per fare qualcosa di importante nel lavoro. Il desiderio di libertà aumenta e questo potrebbe essere un problema solo per quelle coppie che hanno avuto difficoltà nel passato, ma attenzione alle trasgressioni e ai tradimenti: spesso non pagano.

Bilancia: eh sì, alla fine dell’anno i sospiri arrivano sempre, come la paura di non farcela e la paura di aver vissuto, per troppi mesi, con una spada di Damocle sulla testa. È davvero così? Sì, è probabile per l’oroscopo Paolo Fox. La cosa che non bisogna fare adesso è riversare tensione nei rapporti: se c’è una persona che ti piace, va bene farti avanti, ma l’importante è non lasciare il certo per l’incerto. Lo avrai capito: è un periodo un po’ strano.

Oroscopo Paolo Fox, il sabato di Leone e Toro

Leone, la realtà è che tanti Leone si sono sentiti quasi demansionati, ovvero pensano che avrebbero potuto fare di più e che ci sono delle persone che non li valutano per quello che meritano. Sapete che si esce da un periodo di ambiguità, di piccole polemiche: il Leone ha le spalle larghe e anzi, più c’è battaglia e più si arrabbia, perché vuole vincere. Le vittorie non mancheranno, anche nei prossimi giorni, segnala l’oroscopo Paolo Fox.

Toro, questo è un cielo importante, perché soprattutto le cose maturate da molto tempo si possono realizzare. Più volte l’oroscopo Paolo Fox ha spiegato che il Toro, da circa quattro anni, sente uno spirito rivoluzionario dentro di sé che, in fondo, è una novità, perché solitamente questo è un segno molto conservatore e ponderato. Ci avviamo verso una fine di dicembre molto importante anche a livello sentimentale e Natale può portare delle emozioni molto belle a tanti nati di questo segno zodiacale.











