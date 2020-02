Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 febbraio 2020/ Ariete, Vergin, Cancro, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2020: Ariete, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Ariete, Gemelli e Cancro per oggi 17 febbraio 2020. L’Ariete in questi giorni è preso da molte emozioni ma non è molto sereno allo stesso tempo non è nervoso. Nell’amore soddisfazioni ma per il lavoro ci sono promesse ma tutto sembra avvolto da una nube che si allontanerà lasciando il cielo sereno. In una circostanza simile non è semplice sentirsi tranquilli. I Gemelli hanno bisogno di serenità. Si potrebbe firmare un patto. Aprile sarà un mese di grande importanza, ora si sta meglio rispetto al passato e oggi la Luna opposta chiede solo di pazientare. Il Cancro ha tante opposizioni ma questo non significa che si debbano subire tutte le conseguenze ma semplicemente si deve accettare la lotta. In questi giorni si può dire basta e proprio i nati sotto il segno che sono tolleranti potrebbero però diventare nervosetti. Se non c’è voglia di prendere le responsabilità si potrebbe portare le persone a dire basta. Sono giornate incandescenti.

Oroscopo di oggi per Bilancia, Toro e Vergine

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con lo studio di Bilancia, Toro e Vergine. La Bilancia è sotto pressione. Non bisogna dire sì se non si è convinti di quello che si pensa, specie se ora ci si deve impegnare, a volte si è però troppo legati a formalità. Problemi alle finanze. Il Toro ha una congiunzione di pianeti, Saturno, Giove e Marte che rivelano che si può estorcere una promessa importante alle persone a cui si tiene. Marzo ha più forza e regala cose belle, se una persona non è conforme ai propri progetti si dovrà aspettare prima di rovinare tutto. La Vergine ha un grande cielo e arriva un marzo importante. Ci si mostra sicuri di sé stessi ma dentro si vivono tanti tormenti, quello che non si è avuto a febbraio lo si avrà a marzo, ci sono soddisfazioni e piccoli premi. Molti sono stati i vincitori. Si spera che si possano vincere sfide in amore.

