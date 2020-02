Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2020/ Leone, Acquario, Scorpione e…

Paolo Fox oroscopo oggi 17 febbraio 2020: Leone, Acquario e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Leone, Acquario e Scorpione per oggi 17 febbraio 2020. Il Leone deve trovare un assetto stabile anche a livello economico, se l’ascendente cade in Leone, in Sagittario o Ariete la risposta è si. Ci sono grandi novità e cambiamenti. Si potrebbe essere in prima persona a dire basta. Se in questi giorni le persone non stanno dalla propria parte è evidente che ci si potrebbe interrompere. L’Acquario deve fare un po’ di fatica fisica perché nelle ultime due settimane ci sarà chi deve fare delle analisi. L’amore in questi giorni è protetto. Si fa la voce grossa? Questo è un cielo che porta scelte drastiche. Lo Scorpione è in fase di crescita e rinascita. Già da mercoledì c’è un cielo migliore. Se si deve parlare di cose che interessano bisogna farlo entro il giorno 20. Buono il rapporto con il Capricorno.

Sagittario, Capricorno e Pesci oroscopo oggi Paolo Fox

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Sagittario, Capricorno e Pesci. Il Sagittario deve vivere liberamente, se si rinuncia a un rapporto è perché ci si sente portati a fare delle cose sbagliate o perché si è stati compressi dalla gelosia. Il Capricorno ha tanti pianeti nel segno e questo significa ricostruire la propria vita. Questa pietra miliare veniva messa sul ciglio delle strade e ora si deve in questo momento scandire le tappe di una vita che sta cambiando. Bello però il cielo perché porta un avvenimento o una svolta. All’apparenza sembra molto faticoso rispetto a quello che si è vissuto. I Pesci sono innamorati anche del passato e in casi eccezionali si può ripescare un ex, il cuore deve essere impegnato e lo sarà di più dal 19. Nettuno è il grande sognatore che attraversa il cielo. Il segno dei Pesci è attratto dalla trasgressione e per questo a volte si sta male.

