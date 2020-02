Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 febbraio 2020/ Vergine al top, ma amore e lavoro per Toro e Ariete…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele per la giornata di oggi, 17 febbraio 2020. Andiamo a vedere quanto raccontato in merito i segni al top. Cielo molto importante per la Vergine con un marzo molto importante ormai alle porte. Dentro si è tormentati però anche se fuori non lo si dà a vedere. Lo Scorpione vive una bella fase di crescita in un momento che può portare a una vera e propria rinascita. Da mercoledì il cielo sarà ancora migliore con un Capricorno che potrebbe anche arrivare in aiuto. Proprio quest’ultimo ha tanti pianeti nel segno e in grado di regalare alcune possibilità molto intriganti nelle prossime settimane.

LAVORO – Ora è il momento di andare ad approfondire per l’oroscopo di Paolo Fox il campo del lavoro. Il Toro deve mantenere la calma in questo momento perché se si trova una persona che non è conforme ai propri progetti il rischio è quello di innervosirsi. Il Leone sta vivendo un momento particolare con alcune novità in vista del futuro e dei cambiamenti che potrebbero regalare delle grandi occasioni. L’Acquario è pronto a prendere delle decisioni drastiche, che potrebbero essere anche importanti per quello che si farà nei prossimi mesi. La Bilancia invece si trova di fronte a dei problemi economici che possono creare un po’ di apprensione. Forse sarebbe il caso di prendersi del tempo e soprattutto di risparmiare.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. L’Ariete sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista sentimenti, con una crescita molto interessante. Marzo regala forza al Toro che potrebbe trovarsi a vivere delle situazioni interessanti. Una congiunzione di pianeti potrebbero portare ad estorcere una promessa a una persona importante. Il Cancro potrebbe prendersi delle responsabilità e dire basta a qualcosa che al momento non sembra essere come ci si aspettava. Il Leone deve stare attento perché è nervoso e in questo periodo potrebbe essere portato a dire basta. Questo è un momento interessante per riuscire a trovare la forza per capire quelle che sono le piste da percorrere.



