Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: vai sempre contro corrente, ma in questo momento ti sei stancato un pochino e la resistenza è tanta. Se non puoi ottenere una cosa – tu sei il segno più amante della libertà -, puoi anche pensare di andartene e di puntare i piedi. Apparentemente sembri molto accondiscendente, ma quando ti arrabbi sei tosto. Questo momento è importante per l’amore, perché marzo regalerà un cielo gentile.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Sei reduce da una situazione strana e chi non è perplesso? Da tanti mesi ci sono stati momenti d’incertezza, di desiderio d’infedeltà. Chi è solo forse non ha avuto modo di fare un incontro importante o forse non si è fidato. Le stelle garantiscono qualcosa di più per il futuro e se c’è un nuovo percorso che vuoi organizzare, puoi muoverti ancora meglio da marzo. Giornate di lieve recupero, anche se qualche perplessità ancora resta.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Attenzione per il week-end, quando ci saranno giornate importanti. Invece, giovedì e venerdì potrebbe capitare qualcosa di agitato. Sei il protagonista di questa settimana, ma potresti magari mettere in discussione un rapporto o doverti difendere da un’accusa che magari non meriti.

