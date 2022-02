Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox riservate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa proporrà la giornata odierna, giovedì 17 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Cerca di capire quale sia la giusta strada da seguire ora. Lavoro dipendente e sottoposto a cambiamenti inaspettati, meglio vigilare. Questo cielo favorisce le nuove iniziative, purché non siano rischiose a livello economico; quindi, se c’è una compravendita, attenzione alla persona con cui hai a che fare. Finale a sorpresa per le coppie con grandi desideri di rappacificazione, specialmente se ci sono state gelosie o tensioni”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: dovresti rimboccarti le maniche. Sei una persona saggia, ben disposta per l’ambiente, sei predisposto per le cose lontane, le emozioni nuove e instabili qualche volta. Per questo motivo preferisci dare spazio a una persona strana in amore, piuttosto che a chi si butta ai piedi e fa da tappetino. Hai la capacità di far sorridere gli altri, sei insostituibile.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Giornata spinta da una buona volontà, che sarà premiata: sei stato tanto in attesa di cambiamenti. Questo viaggio per il successo ritornerà: sono in vista novità legali per quest’anno. Solo e soltanto l’amore continua a viaggiare in modo prudente.

