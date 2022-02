Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 febbraio 2022/ Previsioni: Pesci, Scorpione e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ognuno di noi. In questo focus ci dedicheremo soltanto ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “In questa settimana puoi avere qualcosa di migliore. Le regole d’oro per conquistare una persona Scorpione sono: massima riservatezza, mai raccontare bugie, ricordare di essere costante nei sentimenti, evitare di fare capricci, ricordare che ama i rapporti un po’ chiusi e che parlare non è la sua passione. Se vuoi chiudere, cerca di liberartene nel week-end”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: bando al passato, è un mese interessante e questo periodo sarà intrigante. Giove dice: “Forza Cancro, è arrivato il momento del risveglio”. Anche i lavoratori dipendenti potranno avere delle novità, invece ultimamente ci potrebbero essere state delle noie e dei problemi: questo malessere va e viene.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Per 48 ore attento alle polemiche e a non far tornare la malinconia, perché potrebbe far riemergere una sorta di esame che hai vissuto nel passato, ma se è eccessiva rischia di bloccare la tua evoluzione. Le incertezze in amore dovrebbero tornare, ci sarà desiderio di stabilità. Forse recupererai una battaglia con un ex. L’amore fa miracoli”.

