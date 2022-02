Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Questa giornata di metà febbraio non può avere inizio senza prima scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: il fatto che la Luna si trovi nel segno è un inizio di forza, questo è un periodo che ti mette costantemente alla prova. Peccato che tu abbia una verità che non corrisponde a quella degli altri. Tieni molto alla tua immagine, soprattutto a lavoro, ma c’è qualcuno che cerca di gettare fango o che ti mette in discussione e questo non lo sopporti, soprattutto se hai dato tanto. Le persone, quando hanno da te dei vantaggi, considerano la situazione normale, poi quando ti perdono di vista si rendono conto che forse hanno perso qualcosa d’importante: fatti valere e anche in amore si può dare di più.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: devi parlare di cose importanti. Ci sono delle persone che devono darti delle spiegazioni e puoi pure rimetterti in gioco con un’azienda. Se sei senza tregua e c’è qualcuno che non ti dà soddisfazione, parla e segui un esperto per i casi più gravi. Le operazioni che nascono in questo momento e gli investimenti sono importanti, ma non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Un investimento buono potrebbe essere invece quello legato all’amore: devi assaporare di nuovo il gusto dei sentimenti, che per molti si chiudono.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. L’inizio della settimana è stato difficile, hai uno spirito di rivolta. Venere è protettiva per i sentimenti e quelli che hanno una storia d’amore difficile potrebbero affrontare degli imprevisti, attenzione. Qualche dubbio in famiglia, c’è qualcuno che non riesce a capire quello che desideri. In questo periodo cerchi stabilità e, se qualcuno non ti ha dato quello che volevi, potresti arrabbiarti.



