Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2020/ Leone, Gemelli, Toro, Vergine, Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale anche oggi, 17 gennaio 2020, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto per Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: è una giornata faticosa e le conquiste non mancheranno. Il segno in questi giorni è sotto pressione, ma le cose si possono affrontare anche con calma nonostante manchi. Si è agitati e desiderosi di chiudere tutto e subito. Gli altri non capiscono le esigenze. Toro: giornata interessante, sabato e domenica ci saranno tensioni in casa. Molti devono capire cosa fare nel futuro. Si deve ragionare se ci sono state delle tensioni difficili da gestire. Ci si prospetta di raggiungere uno scopo che sembra lontano. Gemelli: questa settimana è iniziata male, il weekend funzionerà meglio. Molte privazioni saranno superate. E’ tempo di parlare chiaro. Se non si avevano persone con cui riflettere e parlare ora le cose sono cambiate. Il segno è maggiormente motivato, cambiato scenario a favore.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere da vicino quanto detto per Cancro, Leone e Vergine. Cancro: giornata complessa, attenzione a cosa si dice. Si è troppo sinceri a volte e se ci si mette contro tutti e si fa una guerra ci si stanca e si rende tutto più difficile. Nelle situazioni di lavoro e amore si deve essere cauti. Sabato e domenica giornate per stare con gli altri. Leone: in famiglia ci sono delle ombre ed entro domenica si dovrà fare chiarezza. Ci sono diverse opposizioni planetarie da superare con Venere che non è più contrario. Ma cosa ha lasciato nel cuore, problemi da superare. Crisi d’amore da affrontare con determinazione. Vergine: non si può escludere che il weekend possa nascere con qualche emozione in più. Si può rivedere qualcosa. Non tutte le coppie sono in crisi, qualcuno pensa troppo al lavoro. Una pausa di riflessione può essere opportuna. Bisogna fare una scelta, chi ha una carriera aperta e ha iniziato uno studio potrà fare molto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA