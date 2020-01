Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2020/ Scorpione, Sagittario, Pesci, Bilancia e…

Oroscopo oggi 17 gennaio

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario seguendo quanto detto a LatteMiele. Bilancia: Giove e Saturno dissonanti non è una cosa difficile da gestire. Ci sono dei ritardi, ma si è comprensivi. Quando si vuole fare una cosa e non si è convinti si rimane in ambiguità. Non si deve dire di s’ se si pensa di no, non si accetta ciò che non piace facilmente. Prima di un passo importante si deve essere convinti in amore e lavoro. Scorpione: weekend positivo. Sabato la Luna sarà nel segno e si dovranno fare cose importanti. Probabile che si stia cercando qualcosa in più. In amore si è indecisi. Se si fanno delle scelte di blocco nei confronti di una persona è il segno a dire basta. Nessuno può obbligare a fare delle cose. Sagittario: si sta risvegliando. Questa forza emotiva è anche bella, perché dà importanza ad amicizie e relazioni. Questo weekend regala un’emozione in più. Il segno ha bisogno di emozioni per vivere di divertimento e piacere ma anche a volte di novità che intriga.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Acquario e Pesci

Diamo uno sguardo a Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2020. Capricorno: si è un po’ fiacchi con la Luna in opposizione che crea disagio. Questo non ferma l’ambizione. Se si ha un ruolo importante si potrà migliorare. Le stelle portano occasioni da sfruttare. Sabato in crescita ancora meglio di oggi. Acquario: si vive un momento un po’ stancante fisicamente. Sta tornando il disagio vissuto a novembre 2019. Dal punto di vista professionale e degli incontri non è un oroscopo negativo. Domenica si dovrà fare attenzione alla stanchezza. Voglia di creatività. Presto arriverà Saturno per un grande regolamento di conti. Pesci: le persone che sono ambigue in amore presto devono fare chiarezza. Chi è solo non sa se concedersi un amore. Si è molto sensibili, si vogliono vivere delle certezze. Forse ci sono state delle perplessità, Venere è nel segno zodiacale. Oroscopo importante per chi vuole emozionarsi.

