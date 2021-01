Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario sono i segni di Fuoco di cui Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 17 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cos’ha detto oggi l’astrologo?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per l’Ariete una Venere molto importante sembra invitare a lasciarsi andare. Questa situazione astrologica potrebbe aiutare a rivalutare alcune emozioni, dando una mano ai nati nel segno ad intraprendere progetti sentimentali a lungo termine. Secondo l’0roscopo Paolo Fox le iniziative che nascono in questo momento potrebbero godere di buona fortuna, ma bisognerebbe prestare attenzione a non lasciarsi prendere dalla fretta.

Leone: Le tensioni di questi giorni potrebbero rendere difficile sfuggire ad alcuni problemi, impedendo di ritrovare la serenità tanto desiderata. Alcune discussioni potrebbero portare a complicazioni impreviste: attenzione a non perdere la pazienza.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo il focus sui segni di Fuoco – scusate la cacofonia – con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per i nati Sagittario. Cosa dobbiamo attenderci dalla giornata odierna? Dopo un sabato ricco di indecisioni, anche questa domenica sembra portare con sé qualche piccolo dubbio. Le tensioni di queste ore sembrano essere dovute ad alcuni limiti posti dalle persone circostanti: attenzione a non scegliere compagnie troppo soffocanti.

